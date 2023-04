Príbeh majstra Formuly 1. Max Verstappen

Spoznajte príbeh chlapca, ktorý sa narodil do motošportovej rodiny, vo Formule 1 debutoval ešte skôr, než mal vodičský preukaz, a svoju prvú veľkú cenu vyhral ako 18-ročný. Max Verstappen svojím vzrušujúcim štýlom jazdy rozvíril vody kráľovnej motošportu, nahneval súperov a nadchol fanúšikov. V roku 2021 sa vo veku len 24 rokov stal majstrom sveta v nervy drásajúcom dueli s Lewisom Hamiltonom. O rok nato svoj úspech s prehľadom zopakoval.

Toto je jeho príbeh – stiahnite si knihu Max hneď teraz a čítajte.

Od prvých krokov vo Formule 1, cez nadvládu v Španielsku, senzáciu Formule 3, masaker v Copse až po pamätné preteky a rozstrel v púšti. Aj o tom je kniha od holandského novinára a špecialistu na Formulu 1 André Hoogebooma. Ide síce o neautorizovaný životopis Maxa Verstappena, no rozhodne nadchne všetkých jeho fanúšikov, ale aj fanúšikov F1 ako takej.

Veľmi zaujímavá je ak kapitola Vlastnými slovami, v ktorej možno dobre poznať Maxovu osobnosť, jeho pocity, zmýšľanie a pohľad na život, resp. F1. Napríklad na kritiku svojho štýlu jazdy reagoval:

Vlastne to beriem ako kompliment. Nevadí mi to. To sa vždy stáva. Keď je niekto nováčik, tak sa vždy nájdu ľudia, ktorí sa budú sťažovať a kritizovať ho. Jediné, čo môžete urobiť, je ísť vlastnou cestou a podať najlepší možný výkon.“

Môžete si prečítať aj o jeho názoroch na lojalitu v F1, o niektorých svojich jazdách a riskantných manévroch, ale aj o futbale, peniazoch a ambíciách.