Príbeh novely zákona o štátnom občianstve speje ku koncu, návrat pred rok 2010 sa nekoná

Ficova vláda reagovala na Maďarsko

Gyimesi bude hlasovať proti

Občianstvo stratilo 3 836 ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Dlhý príbeh prijímania novely zákona o štátnom občianstve sa má definitívne skončiť na poslednej riadnej schôdzi parlamentu v tomto roku, ktorá sa začne 23. novembra. Pre agentúru SITA to povedal predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Milan Vetrák OĽaNO ).Dôvodom, prečo sa rokovanie o zákone posunulo, boli podľa Vetráka zdravotné problémy predkladateľa ministra vnútra Romana Mikulca OĽaNO ).Vláda novelu zákona schválila vo februári tohto roka, v marci ju poslanci posunuli do druhého čítania a odvtedy sa jej schválenie prekladá vždy na nasledujúcu schôdzu.Novela má zmierniť podmienky, za ktorých dochádza ku strate štátneho občianstva, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo.O slovenský pas prichádzajú ľudia od roku 2010, kedy vtedajšia vláda Roberta Fica reagovala na maďarský zákon, ktorý zjednodušil udeľovania občianstva zahraničným Maďarom.Do roku 2010 mohol človek stratiť slovenské občianstvo len v tom prípade, ak o to sám požiadal.Po novom sa má zaviesť výnimka, kedy ku strate slovenského pasu nedôjde. Je to vtedy, ak má slovenský občan na území štátu, ktorého občianstvo nadobudne, povolený registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov a predloží o tom doklady.Poslanci koalície Milan Vetrák (OĽaNO), Gábor Grendel (OĽaNO) a Ondrej Dostál (klub SaS ) chceli znížiť päťročnú lehotu na dva roky.„Koaličná rada im to neodsúhlasila, vetovala to Sme rodina a SaS. Môj návrh bol, aby tam nebola žiadna lehota a vrátil sa stav spred roka 2010,“ povedal agentúre SITA poslanec György Gyimesi (OĽaNO).Zákon o štátnom občianstve považuje za protiústavný a na poslednej schôdzi parlamentu bude hlasovať proti predloženej novele.Za najpodstatnejšie Gyimesi považuje to, že novela zákona o občianstve „ešte viac otvára nožnice, pretože práve tí ostanú diskriminovaní, ktorí si nebudú môcť vziať občianstvo z etnických, jazykových a iných väzieb, ale budú to môcť urobiť len tí, ktorí reálne žijú v zahraničí“.Rezort vnútra agentúru SITA informoval, že počet osôb, ktoré stratili štátne občianstvo SR od 17. júla 2010 nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva, je 3 836.