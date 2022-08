Príbeh o drsnom detstve v ére premiérky Thatcherovej

Nezabudnuteľný príbeh Hugha „Shuggieho“ Baina, milého a osamelého chlapca, ktorý vyrastá v osemdesiatych rokoch minulého storočia na spustnutom glasgowskom sídlisku. Politika premiérky Margaret Thatcherovej oberá mužov aj ich synov o prácu a škótsku metropolu pomaly zachvacuje epidémia drogovej závislosti.

Shuggieho matka Agnes by chcela byť svojim deťom vzorom, no namiesto toho je im na príťaž. Sníva o dome s vlastným vchodom a popritom listuje v katalógu zásielkovej služby, z ktorého nakupuje veci na splátky, aby vniesla aspoň trochu farby do ponurého života. Sebavedomie pošliapané záletným manželom si dodáva mejkapom a vyzývavým oblečením. Čoraz častejšie siaha po poháriku a veľkú časť sociálnych dávok, jediného zdroja rodinných príjmov, utráca za silné pivo, ktoré ukrýva v kabelke a popíja z čajových šálok.

Agnesine staršie deti sa dokážu matke vyhýbať, a tak je hlavne Shuggie vydaný napospas jej alkoholovým excesom, ktoré striedajú obdobia triezvosti a úprimnej materinskej lásky. Sám pritom zápasí s túžbou stať sa normálnym chlapcom, hoci neustále počúva, že „neni v poriadku“. Agnes syna chráni a podporuje, ale závislosť je silnejšia ako láska k blízkym, dokonca aj k zbožňovanému Shuggiemu.

Román Shuggie Bain škótskeho autora Douglasa Stuarta získal Bookerovu cenu. Je to príbeh o trápení ľudí z okraja spoločnosti, o ktorých nikto nemá záujem. Príbeh o vzťahu medzi milovaným synom a ťažko zvládnuteľnou matkou. Príbeh o tom, akí sme – že rýchlo posudzujeme, odsudzujeme a nechceme vidieť problematických, či „iných“ ľudí.

Románov ako Shuggie Bain nevychádza veľa. Strhujúci debut Douglasa Stuarta pripomenie diela Édouarda Louisa, Alana Hollinghursta, Franka McCourta či Hanye Yanagiharovej. Predkladá čitateľovi veľkolepú fresku o živote pracujúcej vrstvy, dojímavý obraz sexuality, závislosti a lásky, ale predovšetkým silný príbeh, v ktorom sa autor vracia do spomienok na vlastné detstvo.

Kniha z vydavateľstva Ikar podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Milan Buno, knižný publicista