Príbeh o prepade domu a možnej streľbe zabral, Popradčanka skočila na lep podvodníkovi a prišla úspory

Hrozba streľby pred domom

Sofistikované metódy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.8.2022 (Webnoviny.sk) - Dôverčivá 82-ročná Popradčanka prišla v utorok telefonickým podvodom o 11-tisíc eur. Podľa hovorkyne prešovskej krajskej polície Jany Ligdayovej jej v čase obeda zatelefonoval neznámy muž pod zámienkou, že sa chystá prepad jej rodinného domu.Predstavil sa ako policajt a požadoval od nej, aby dala všetku svoju finančnú hotovosť, ako aj cenné predmety, do tašky. Tú jej odporučil vložiť do kontajnera pred domom. Upozornil ju, aby sa nezdržiavala pred oknom, pretože pri prepade sa môže strieľať.„Ubezpečil ju, že len čo chytia páchateľa, budú jej všetky cennosti i peniaze vrátené. Dôverčivá Popradčanka urobila presne tak, ako jej bolo povedané, do igelitového vreca vložila 7 400 eur i cenné predmety, ktoré v dome mala. Vznikla jej celková škoda vo výške viac ako 11-tisíc eur,“ informovala hovorkyňa.Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade, ktorý vedie trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu. Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.„Sofistikovanosť páchateľov nemá hraníc. Konajme s rozvahou a overme si danú situáciu buď u svojich blízkych, alebo na polícii. Stačí jeden telefonát na linku 158, kde budete správne usmernení a páchateľ nemá šancu,“ upozornila Ligdayová.