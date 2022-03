Príbehy v komédii Šťastný nový rok 2 sú inšpirované reálnymi zážitkami

Zo zasnežených hôr do slnečného Chorvátska presunuli tvorcovia dej voľného pokračovania česko-slovenskej romantickej komédie Šťastný nový rok. Pod scenár dvojky s podtitulom Dobro došli sa opäť podpísala Adriana Kronerová.





"Logicky vyplynulo, že po zimných príbehoch prišli tie letné veselé zážitky alebo atmosféra letných dovoleniek," povedala pre TASR Kronerová pred slávnostnou premiérou v Bratislave.Autorka námetu, scenáristka i producentka filmovej novinky priznala, že pri písaní scenára sa inšpirovala reálnymi zážitkami. "Zábavné je, že tie veci, ktoré vyzerajú najabsurdnejšie, boli reálne príbehy," poznamenala Kronerová.Romantická komédia v réžii Jakuba Kronera prináša okrem známych charakterov aj niekoľko nových postáv. Hanu, ktorá si po prvom diele konečne našla partnera svojich snov a má pred svadbou, stvárňuje Táňa Pauhofová. "Ukazuje sa, že ani cesta k oltáru nie je taká jednoduchá, ako by si niekto predstavoval," komentovala snímku Pauhofová.Príbeh filmu sa začína na Silvestra, keď Marek (Ján Koleník) požiada Hanu o ruku. Jej súhlas rozpúta bláznivý kolotoč udalostí, predchádzajúci ich svadbe v nádhernom prostredí pri "československom" mori v Chorvátsku. "Išli sme tam točiť po vyše roku, kedy sme boli všetci doma, sociálne kontakty boli obmedzené, prvý rok pandémie bol šialený. Ocitli sme sa na nádhernom mieste s priateľmi, bola to dvojnásobná radosť, vydýchnutie, nadýchnutie, radosť, že sme sa videli, stretli. Dúfam, že aspoň trochu z tejto našej úľavy sa do filmu prenieslo," dodala Pauhofová. V úlohách priateliek jej filmovej Hany sa opäť predstavia Antónia Lišková, Zuzana Norisová a Gabriela Marcinková. Jedna z nich je momentálne bez partnera, druhá má okolo seba hneď dvoch súperiacich sokov a tretia manžela, ktorý svojou bezstarostnosťou prekračuje všetky hranice.Podľa Kronerovej tvorili herci v súkromí rovnako príjemnú zostavu ako ich postavy vo filme. "Myslím, že to dalo výsledku veľmi krásnu energiu a verím, že sa to prenesie aj na diváka v kine. Keďže máme vo filme svadbu, potrebovali sme časť doplniť o postavy rodičov Hany a Mareka," vysvetľuje Kronerová, ktorej sa pre nové postavy podarilo získať Dagmar Havlovú, Jozefa Vajdu a Mareka Vašuta. Hereckú zostavu dopĺňajú aj zahraničné hviezdy - Marco Bonini z Talianska a Chorváti Toni Gojanović a Goran Bogdan. Ich výkony nie sú dabované, znejú v originálnej jazykovej verzii.