Približne 560 kolegov z Tesca dnes chýbalo v práci

Bratislava 2. septembra (OTS) - Spoločnosť Tesco dnes poskytla platené voľno približne 560 rodičom z radov svojich kolegov, aby mohli sprevádzať prváčikov pri ich nástupe do školy. Každý kolega, ktorý je rodičom, získal finančný príspevok a špeciálne zľavové kupóny na nákup školských potrieb či oblečenia do školy. V rámci širokej ponuky benefitov tak Tesco myslí aj na školské povinnosti detí svojich kolegov, ktorí si môžu dopriať voľno na dôležité okamihy rodinného života.“ uviedla, manažérka externej komunikácie pre Tesco na Slovensku.Skvelé miesto na prácu znamená pre každého niečo iné. Tesco podporuje kolegov a prináša benefity, ktoré sa sústreďujú na zladenie pracovného a rodinného života. Kolegovia, ktorí sa stanú rodičmi, majú od tohto roku nárok aj na darčekový balíček. Tesco rozdalo pre 119 bábätiek kozmetické a hygienické výrobky vlastnej značky. Pre väčšie deti je pravidelne pripravený letný tábor, v ktorom každoročne strávi približne 200 detí krásne chvíle so svojimi rovesníkmi.Spoločnosť Tesco podporuje kolegov nielen pri významných rodinných udalostiach, ale pomáha i v ťažkých životných situáciách. Tesco Anjel podáva pomocnú ruku aj v podobe financií pre kolegov, ktorí sa ocitnú v núdzi. Odborná pomoc na Dobrej linke pomoci pomáha zvládnuť náročné situácie v pracovnom aj súkromnom živote.