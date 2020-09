Približne desať percent nájomných bytov by mohlo byť pre vozičkárov, myslí si združenie miest a obcí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude požadovať, aby desať percent z budovaných nájomných bytov bolo poskytnutých zdravotne znevýhodneným osobám na invalidnom vozíku. Pre agentúru SITA to uviedol predseda združenia Branislav Tréger . Ten v utorok absolvoval rokovanie predsedníctva aj Rady ZMOS.Generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) Juraj Kvetko, ktorý sa na rokovaní predsedníctva ZMOS zúčastnil, sa s predstaviteľmi samospráv dohodol, že tak ako v minulosti budú môcť samosprávy žiadať o úvery na budovanie nájomných bytov.Tie budú môcť mestá a obce splácať z vybraného nájomného. Poskytnutý úver sa zároveň nebude započítavať do celkového dlhu mesta alebo obce.„Máme ambíciu posilniť segment nájomných bytov. V súčasnosti sa pripravuje novela zákona o ŠFRB, ktorá by mala zabezpečiť, že budovanie nájomných bytov bude jednoduchšie,“ povedal pre agentúru SITA Kvetko. Dodal, že vláda robí všetko pre to, aby novela zákona vstúpila do platnosti od 1. januára 2021.Na rokovaní predsedníctva ZMOS sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) pre oblasť športu Ivan Husár Podľa Trégera ZMOS dostal zo strany MŠVVaŠ prísľub budúcich rokovaní o podpore športu v mestách a obciach pre mladých a hendikepovaných športovcov.