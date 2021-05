Prichádza novinka – Coca-Cola Zero Sugar s lahodnejšou chuťou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.5.2021 (Webnoviny.sk) -Coca-Cola Zero Sugar sa od prvého ochutnania a ikonického zasyčania pri otvorení v roku 2005 stala preferovaným nápojom pre takmer 30 % konzumentov nápoja Coca-Cola. "Uvedením novinky Coca-Cola Zero Sugar pokračujeme v krokoch spojených so znižovaním množstva cukru v našich výrobkoch. Nápoje so žiadnym alebo zníženým obsahom cukru v súčasnej dobe tvoria približne 45 % portfólia našej spoločnosti," uvádza Kateřina Třísková, Brand manažérka značky Coca-Cola v spoločnosti The Coca-Cola Company ČR/SK.Aj vy rozhodnite, či je nová Coca-Cola Zero Sugar skutočne tým najlepším Coca-Cola nápojom vôbec. Na originálne video k novej kampani s názvom "Yes or No" sa môžete prekliknúť pomocou priloženého QR kódu.Nová Coca-Cola Zero Sugar bude k dispozícii v širokej predajnej sieti vo veľkostiach balení od 1,25 l až po 2,25 l. Predávať sa bude aj v obľúbených 4pack a 6pack baleniach.Informačný servis