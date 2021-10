Prichádzajú Hriešne dobré nákupy – doprajte na jeseň slobodu svojmu štýlu

Sloboda štýlu ako oslava jesene

Zľavové kupóny dostupné jednoducho – online

21.10.2021 (Webnoviny.sk) -Obľúbené nákupné centrum Aupark Bratislava prináša na jeseň už tradičné Hriešne dobré nákupy, a tentokrát chce spolu so svojimi návštevníkmi osláviť jedinečnosť a slobodu štýlu. Vďaka originálnej a bohatej ponuke desiatok rozmanitých značiek nebude problém nájsť tie pravé kúsky do vášho šatníka, nech už je váš štýl akýkoľvek. Myšlienku podporujú aj ambasádori kampane, Daniela Hantuchová a PIL C a oslavou štýlu je i jesenný model tašky pre Hriešne dobré nákupy od uznávanej dizajnérky Mikiny Dimunovej.Po jarnom, mimoriadne pozitívnom ohlase, prináša Aupark Bratislava online kupóny i počas jesenných Hriešne dobrých nákupov. Na stránke https://hdn.sk/ tak nájde každý záujemca prehľadný zoznam všetkých nákupných kupónov, vrátane tých VIP. Kupóny sú dostupné a dobre viditeľné hneď na "homepage". Po rozkliknutí sa zobrazí digitálny kupón na celej obrazovke. Záujemca si tak môže v detaile pozrieť danú ponuku. Navyše, online nákupné kupóny sú prispôsobené i mobilným zariadeniam, takže sú ľahko aplikovateľné aj prostredníctvom vášho smartfónu či Androidu."Teší nás, že i túto jeseň môžeme prinášať radosť a pokračovať v tradícii obľúbených Hriešne dobrých nákupov. Navyše, jesenné nákupy ponúkajú opäť možnosť online kupónov, zoskupených prehľadne na stránke podujatia. Veríme, že naši návštevníci ocenia ich jednoduchú dostupnosť a vychutnajú si tak svoje nákupy ešte viac, v spoločnosti desiatok obľúbených značiek, ako aj s darčekom v podobe originálnej nákupnej tašky," hovorí Petra Foltýnová, marketingová manažérka Auparku Bratislava.Navštívte Aupark Bratislava v dňoch 21. až 24. októbra a doprajte si výhodné nákupy u obľúbených značiek.Informačný servis