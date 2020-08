Prichádzajúca vlna pandémie bude iná, podľa prezidentky Čaputovej nemôžeme riskovať

Nikto nechce šíriť paniku

Pripravenosť bude lepšia

28.8.2020 (Webnoviny.sk) - Čím predvídateľnejšie a jasnejšie budú epidemiologické pravidlá, tým lepšie ich budú ľudia akceptovať. Povedala to na spoločnom rokovaní v piatok prezidentka SR Zuzana Čaputová ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu "Zo stretnutí s mnohými ľuďmi, predstaviteľmi samospráv, firiem aj organizácií totiž viem, ako je pre nich dôležité dopredu vedieť, aké opatrenia môžu prísť, rozumieť im a pripraviť sa na ne," ozrejmila v piatok na sociálnej sieti prezidentka."Nikto z nás nechce šíriť paniku. Na druhej strane si však ani nikto z nás nemôže dovoliť podceniť situáciu. V konečnom dôsledku totiž ide o zdravie a životy, a najmä tých, s ktorými trávime najviac času – s našimi rodinami, blízkymi priateľmi, kolegami, spoluobčanmi. S pánom ministrom sme sa zhodli, že prichádzajúca vlna pandémie bude iná ako tá, ktorú sme zažili na jar. Zatiaľ čo na jar sme si prakticky nevedeli predstaviť, čo všetko nás čaká a do akej miery dokážeme prichádzajúce riziko svojím správaním ovplyvniť, dnes sme už o túto skúsenosť bohatší," doplnila prezidentka.Ak sa podľa prezidentky Zuzany Čaputovej vedia Slováci svojou obozretnosťou a zodpovednosťou vyhnúť miestam a činnostiam, kde hrozí zvýšené riziko nákazy a ak dokážu iných ľudí nevystavovať riziku prenosu vírusu, Slovensko je na dobrej ceste aj túto vlnu pandémie zvládnuť."Všetko ostatné je na pripravenosti štátu, zdravotníctva, hygienikov a ďalších zložiek a profesií, ktoré v krízových situáciách majú naše zdravie na starosti. Po dlhom a úprimnom rozhovore s ministrom zdravotníctva si myslím, že k tejto svojej úlohe pristupuje veľmi racionálne a zodpovedne," dodala Čaputová.Pripravenosť Slovenska bude podľa prezidentky ešte lepšia, keď celonárodný COVID semafor, ktorý vo štvrtok minister Krajčí po rokovaní s konzíliom epidemiológov predstavil, bude spojený s konkrétnymi opatreniami pre každú fázu semafora."Či na regionálnej, alebo v prípade zhoršenej situácie, aj na národnej úrovni. Tak, aby občania, mestá a obce, kraje, zdravotníci, firmy, umelci a aj všetci ostatní mohli mať istotu, že ak zodpovedným správaním udržia farbu semaforu, bude to mať na ich životy menší vplyv, ako v prípade zhoršenia situácie a prepnutia semaforu do ďalšej, vyššej fázy," uzavrela prezidentka.