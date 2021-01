Príchod Cháru do Washingtonu je dobrá voľba pre obe strany, myslí si strelecká ikona Bondra

Dobrá voľba pre obe strany

Chára má stále vysoké ambície

V tíme sa chcel výraznejšie presadiť Fehérváry

Cháru delí od elitnej desiatky 82 zápasov

6.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nad nečakaným presunom Zdena Cháru z Bostonu do Washingtonu smútia fanúšikovia Bruins , ale raduje sa z neho Peter Bondra Strelecká ikona Capitals z prelomu tisícročí pracuje v štruktúrach klubu z hlavného mesta USA a nedávno zverejnila na sociálnej sieti status, že kamarátovi rád ponúkne gauč, ak sa nebude mať kde vyspať."Bolo to myslené zo žartu. Ak bude chcieť, u nás má dvere vždy otvorené. Len by to mal komplikované s dochádzaním na tréningy a zápasy. Zháňa si ubytovanie v blízkosti Washingtonu, aby mu nezabralo cestovanie priveľa času," vysvetlil Peter Bondra v rozhovore pre denník Šport.Podľa Bondru je príchod skúseného veterána Cháru do Washingtonu dobrá voľba pre obe strany."Zdeno im môže pomôcť nielen svojou hrou, ale aj líderstvom v kabíne. Prekvapilo ma, že ide do Washingtonu. Mali sme so Zdenkom konverzáciu zhruba pred mesiacom a pol a Capitals vtedy neboli v hre. Nemali miesto pod finančným stropom a mali podpísaných osem obrancov. Nakoniec sa to vyriešilo, čo som rád. Neviem, či im pomohla situácia s brankárom Henrikom Lundqvistom , ktorý musel ísť na operáciu, a tak sa im uvoľnili peniaze," komentoval Bondra.Strelec víťazného gólu z finále MS 2002 v Göteborgu tvrdí, že Chára má aj v 43 rokoch vysoké ambície. Inak by nezačínal svoju 23. sezónu v NHL v takom kvalitnom tíme, akým disponuje Washington."Najdôležitejšie je, že sa Zdeno rozhodol sám prísť do Washingtonu. Tímu verí v boji o titul. Bolo dobré, že čakal do poslednej chvíle," myslí si Bondra, ktorý ako jeden zo 45 hráčov NHL prekonal 500-gólovú hranicu.Po príchode Cháru sa núka otázka, či to neuškodí rozletu mladého slovenského beka Martina Fehérváryho , ktorý by sa vo svojej druhej sezóne chcel výraznejšie presadiť v tíme Capitals. Vlani v ňom odohral len šesť zápasov v základnej časti a dva pridal v play-off.Súčasťou tímu Capitals sú aj najproduktívnejší obranca NHL z minulej sezóny Američan John Carlson , skúsený Rus Dmitrij Orlov či spoľahlivý Kanaďan Brenden Dillon."Martin by mal dostať šancu a mohol by si zahrať aj v páre so Zdenom, ktovie. Ťažko povedať, ako to tréneri vyriešia. Možno niekoho z obrancov vymenia, keďže majú viacero mien do defenzívy. Martin bol pripravený na NHL už vlani, ale je ťažké prebojovať sa do nabitého tímu," zhodnotil Bondra.Rodák z ukrajinského mesta Luck odohral v NHL 1081 zápasov, ale Zdeno Chára ich má na konte až 1553. V historickej štatistike dlhovekosti mu patrí 15. priečka a 82 zápasov ho delí od elitnej desiatky a Kanaďana Scotta Stevensa. Vzhľadom na Chárovu kondíciu, nezlomnosť a neustálu chuť na hokej to nie je nereálne."Ak by dnes Zdeno prestal s kariérou, je určite členom Siene slávy. Neviem, ako sa pozerá na štatistiky, ale môže to byť jedna z jeho motivácií. Ak by sa slovenský hokejista dostal do podobnej desiatky vo vyše storočnej histórii profiligy, bolo by to úžasné," zakončil Bondra pre Šport.