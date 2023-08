Príchod wagnerovcov do Bieloruska vyvoláva obavy, litovský prezident ich prítomnosť považuje za hrozbu

Výcvik špeciálnej pracovnej skupiny

Narušený poľský vzdušný priestor

Hrozba v podobe wagnerovcov

2.8.2023 (SITA.sk) - Bezpečnostné riziká na lotyšskom území v bezprostrednej blízkosti hraníc s Bieloruskom sa s príchodom ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny zvýšili.Povedal to šéf lotyšskej pohraničnej stráže Guntis Pujāts s tým, že už pred príchodom wagnerovcov do Bieloruska boli riziká v pohraničí vysoké, keďže Minsk začal používať migrantov ako nástroj „hybridnej vojny“. Lotyšskí pohraničníci preto začali výcvik špeciálnej pracovnej skupiny.Príchod ruských žoldnierov do Bieloruska po ich krátkej júnovej vzbure vyvoláva obavy nielen v Lotyšsku, ale aj v Poľsku a Litve.Litovský prezident Gitanas Nausėda v pondelok povedal, že pre Wagnerovu skupinu by mohlo byť lákavé využiť ich prítomnosť pri hraniciach na rôzne provokácie a myslí si, že hrozba, ktorú predstavujú je vážna.Poľský premiér Mateusz Morawiecki zas cez víkend varoval, že sa zhruba 100 wagnerovcov presunulo bližšie k Poľsku.Napätie tiež môže zhoršiť utorkový incident, pri ktorom dva bieloruské vrtuľníky narušili poľský vzdušný priestor.Poľské ministerstvo obrany incident nahlásilo Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) , ktorá v stredu uviedla, že sleduje situáciu.V krajinách, ktoré sú členmi NATO aj Európskej únie , sa však ozývajú aj hlasy vyzývajúce vlády, aby nepreceňovali schopnosti žoldnierskej skupiny.Predseda výboru pre národnú bezpečnosť a obranu v litovskom parlamente Laurynas Kasčiūnas povedal, že wagnerovci v Bielorusku s ich bojovou silou v súčasnosti nepredstavujú konvenčnú vojenskú hrozbu a či budú veľkou hrozbou v budúcnosti, sa uvidí podľa toho, ako ich vyzbroja a aké budú mať rozkazy.V Poľsku zase kritici vlády tvrdia, že využíva hrozbu v podobe wagnerovcov na podnietenie strachu a na to, aby sa pred voľbami prezentovala ako prísna v oblasti bezpečnosti.