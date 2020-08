Príčinou vyhynutia nosorožcov srstnatých môžu klimatické zmeny, poukazuje na to nová štúdia

Výskum DNA

Pokles v populácii

Nové zistenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.8.2020 (Webnoviny.sk) - Nosorožce srstnaté (Coelodonta antiquitatis), ktoré v praveku obývali severnú Euráziu, zrejme pred 14-tisíc rokmi vyhynuli v dôsledku klimatickej zmeny a nie nadmerného lovu, ako sa predpokladá.Poukazuje na to nová štúdia, ktorá vyšla v odbornom periodiku Current Biology. Vedci v rámci nej analyzovali DNA jedincov, ktorých objavili na severovýchodnej Sibíri.Medzinárodný tím vedcov skúmal nukleárnu DNA z nosorožca srstnatého, ktorý pravdepodobne žil pred 18 500 rokmi, a zistili, že vykazuje málo známok príbuzenského kríženia alebo zníženej genetickej diverzity.Zároveň sa zdá, že populácie nosorožcov boli po tisícky rokov pred ich vyhynutím stabilné, čo naznačuje, že ľudia možno prispeli k ich vyhynutiu, ale nestoja za výrazným poklesom počtu."Ľudia prišli na severovýchodnú Sibír pred najmenej 30-tisíc rokmi. Žili tam spolu 12-tisíc rokov, do obdobia nášho genómu, a počas tohto obdobia nevidíme dôkazy o poklese v populácii nosorožcov srstnatých," uviedol spoluautor štúdie Love Dalén zo švédskeho Centra pre paleogenetiku.Analýza mitochondriálnej DNA ďalších 14 nosorožcov srstnatých z obdobia pred 50- až 14-tisíc rokmi zistenia tímu potvrdila a poukázala na vysokú genetickú diverzitu aj krátko pred vyhynutím druhu. To podľa Daléna naznačuje, že posledný pokles v populácii vedúci k vyhynutiu "nastal veľmi, veľmi rýchlo, zrejme v rozmedzí pár stoviek rokov".Vyhynutie nosorožcov srstnatých sa zhoduje s obdobím otepľovania známeho ako interštadiál Bolling-Allerod, poukázala vedúca autorka štúdie Edana Lord s tým, že to naznačuje vinu klimatickej zmeny. Sibír vtedy mohla byť chladná, ale otepľovanie viedlo v zime k hojnejšej snehovej pokrývke a zmenám vegetácie, ktoré by mohli nosorožce tvrdo zasiahnuť.Už skôr vedci poukázali na to, že by klimatická zmena mohla byť príčinou vyhynutia mamutov.Nové zistenia, ku ktorým Dalén s kolegami dospeli, kladú podľa neho "dôraz na skutočnosť, že rýchle otepľovanie klímy môže mať ničivé účinky na prežitie druhov". "Zdôrazňuje to riziko, ktoré v súčasnosti podstupujeme s biodiverzitou, keď rapídne ovplyvňujeme svetovú klímu," cituje Daléna denník The Guardian.Vedci okrem iného pri výskume zistili, že nosorožce srstnaté mali mutácie v génoch, ktoré spôsobili, že receptory nízkej teploty v ich koži boli menej citlivé.