Príčinou vykoľajenia vlaku na Taiwane bola zrejme nadmerná rýchlosť

Záchranári zasahujú na mieste nedeľňajšieho vlakového nešťastia v okrese I-lan na východe ostrova Taiwan 22. októbra 2018.

Tchaj-pej 23. októbra (TASR) - Taiwanskí vyšetrovatelia v utorok oznámili, že nadmerná rýchlosť bola hlavnou príčinou vykoľajenia rýchlika triedy Puyuma Express, ku ktorému došlo v nedeľu na východe ostrova Taiwan. Informovala o tom agentúra AP.Vládny vyšetrovací tím zistil, že rýchlik vchádzal do zákruty rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu, čím dvojnásobne prekročil maximálnu rýchlosť povolenú v tomto úseku železničnej trate.Úrady začali viesť vyšetrovanie voči rušňovodičovi, ktorý je podozrivý z nedbanlivosti. Prešetruje sa aj jeho prípadná zodpovednosť za vyradenie automatického systému ochrany vlaku, ktorý by v danom prípade spustil brzdný systém. Vyšetrovatelia však preverujú aj verziu o možnom zlyhaní techniky.Pri havárii, ktorá stala v katastri mesta Su-ao v okrese I-lan, utrpelo zranenia 170 osôb. Desať ľudí je v kritickom stave. Vo vlaku sa nachádzalo viac ako 360 ľudí.Rýchlik mal namierené do mesta Tchaj-tung v južnej časti Taiwanu. Vlaková súprava mala osem vagónov, z ktorých päť sa prevrátilo a viacerých cestujúcich privalilo.Ide prinajmenšom o tretie železničné nešťastie na Taiwane od roku 2003, pri ktorom došlo k obetiam na ľudských životoch.