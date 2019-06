Príď na Dni kariérneho poradenstva a študuj dopravu!

Múzeum dopravy v Bratislave hostí 25. júna 2019 podujatie Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu



ZSSK chystá workshopy, 3D okuliare i náborové aktivity



BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk)Perspektíva, stabilita a profesionálne uplatnenie. To všetko predstavuje svet dopravy. Neustály dopyt po prepravných službách ide ruka v ruke s dopytom po pracovnej sile v tomto dynamickom rezorte. V rámci Dní kariérneho poradenstva pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR sa v bratislavskom Múzeu dopravy 25. júna 2019 uskutoční podujatie Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu.Ako napovedá samotný názov, akcia je zameraná na kariérne poradenstvo pre žiakov a má im pomôcť s výberom štúdia a budúceho povolania. Súčasťou bude aj prezentácia škôl so zameraním na dopravu, žiaci si budú môcť pozrieť ukážky prvej pomoci, vyskúšať si dopravné simulátory, zoznámiť sa s povolaniami v doprave, ale aj súťažiť a získať odmenu za šikovnosť či preukázané vedomosti.Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa už štvrtý rok zaradila k hlavným organizátorom podujatia, na ktorom sa bude prezentovať workshopmi, virtuálnou realitou sprostredkovanou 3D okuliarmi alebo kvízmi o povolaniach rušňovodič, vlakvedúci, elektromechanik či posunovač. Všetci návštevníci sa v stánku ZSSK budú môcť dozvedieť aj informácie o duálnom vzdelávaní, o spolupráci národného dopravcu so školami aj o tom, ako sa dá zamestnať v radoch ZSSK. Takisto sa budú môcť bližšie zoznámiť s prácou rušňovodiča či vlakvedúceho. Okrem žiakov sú na podujatí, samozrejme, vítaní aj ich rodičia.vyzýva Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Vstup na podujatie je bezplatný. Viac informácií možno nájsť aj na našom webe https://www.studujdopravu.sk/podujatia-a-aktivity Inzercia