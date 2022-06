Prídavok na dieťa od júla vyšší o 4,12 eura aj krúžkovné. Čo všetko obsahuje schválený Matovičov balíček?

Krúžkovné pre deti

Kto má nárok na maximálny daňová bonus?

23.6.2022 (Webnoviny.sk) -Vďaka prelomeniu prezidentkinho veta. Daňový bonus na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura.Schváleným zákonom sa tiež ruší. V súčasnosti ide o sumu 106,33 eura na každého prváka na základnej škole. Skončí sa aj automatické zvyšovanie prídavku na dieťa podľa rastu životného minima. Po novom bude na rozhodnutí samotnej vlády, či sa suma prídavku zvýši. Automatické zvyšovanie podľa rastu životného minima sa ruší aj pri daňovom bonuse.Na maximálne sumy daňového bonusu však nebudú mať nárok všetci pracujúci.Ak má rodič, daňový bonus pre rodiča môže byť najviac 20 percent z jeho čiastkového základu dane. Pripôjde o naviac o 27 percent, primaximálne 34 percent, pri41 percent, pri48 percent a primaximálne 55 percent z čiastkového základu dane.Ak rodič ako zamestnanec zarába v hrubom 650 eur, po odpočítaní sociálnych a zdravotných odvodov jeho čiastkový základ dane dosahuje 562,90 eura. Pri štyroch nezaopatrených deťoch vo veku do 15 rokov bude daňový bonus tvoriť najviac 41 percent zo sumy 562,90 eura, teda 230,79 eura. Tento rodič tak od júla tohto roka nebude mať nárok na daňový bonus na štyri deti v sume 280 eur a takisto od začiatku budúceho roka nebude mať nárok na daňový bonus v sume 400 eur.