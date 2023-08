Príde Cristiano Ronaldo do Bratislavy? Portugalský kapitán si zranil koleno a ihrisko opustil so slzami v očiach

Ronaldo stihol rozhodnúť zápas

Slováci strácajú dva body

13.8.2023 (SITA.sk) - Necelé štyri týždne predtým, ako sa portugalská futbalová reprezentácia predstaví v Bratislave v kvalifikačnom súboji o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy, utrpel jej kapitán Cristiano Ronaldo zranenie kolena.Ako referuje web denníka Marca, už 38-ročný hráč saudskoarabského tímu Al-Nassr sa zranil v predĺžení sobotňajšieho finálového duelu súťaže šampiónov arabských krajín proti inému saudskoarabskému mužstvu Al-Hilal Ostrieľaný kanonier a päťnásobný najlepší svetový futbalista v zápase dvomi gólmi rozhodol o triumfe tímu Al-Nassr (2:1 po predĺžení) a pripísal si na konto premiérovú trofej v drese súčasného zamestnávateľa.V 112. minúte si však v súboji s protihráčom zranil ľavé koleno a ihrisko opustil na vozíku so slzami v očiach.Zranenie rovnakého kolena zažil Cristiano Ronaldo aj v úvode finálového zápasu majstrovstiev Európy 2016 vo Francúzsku, kde Portugalčania nakoniec získali zlaté medaily.Portugalskí futbalisti zo štyroch zápasov v kvalifikačnej J-skupine dosiahli maximálny možný počet 12 bodov a v boji o ME 2024 ešte neinkasovali (14:0).Iba o dva body za nimi sú Slováci, ktorí Portugalčanov privítajú v piatok 8. septembra na bratislavskom Tehelnom poli.Cristiano Ronaldo je so 123 gólmi historicky najlepším reprezentačným strelcom a jeho neúčasť v Bratislave by pre portugalské mužstvo bola citeľnou stratou. Rozsah Ronaldovho zranenia by mal byť známy v najbližších hodinách.