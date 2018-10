Pridelenie štatútu NRO aj regionálny príspevok pomohli jeho obciam

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 8. októbra (TASR) - Pridelenie štatútu najmenej rozvinutého okresu (NRO) pomohlo obciam v okresoch, na ktoré sa vzťahoval. Priaznivý dosah malo pridelenie štatútu NRO, ako aj regionálneho príspevku. Uvádza sa to v štúdii, ktorú Inštitút pre stratégie a analýzy Úradu vlády (ÚV) SR vypracoval na základe požiadaviek sekcie regionálneho rozvoja ÚV SR. Médiá o tom v pondelok informoval tlačový odbor úradu.Analýza zahŕňala 1481 obcí, z ktorých približne polovica patrí do okresov so štatútom NRO získaným v roku 2016 alebo 2017. Ťažiskom je porovnanie obcí spadajúcich do NRO s kontrolnou skupinou obcí v susediacich okresoch, ktoré takýto štatút nezískali.V roku 2016 v obciach kontrolnej skupiny klesla nezamestnanosť o 4,16 percentuálneho bodu a v obciach so štatútom NRO o 4,9 percentuálneho bodu. V roku 2017 sa pokles nezamestnanosti v obciach v okresoch so štatútom NRO zrýchlil. Nezamestnanosť poklesla v takýchto obciach o 2 percentuálne body viac ako v obciach kontrolnej skupiny. Išlo o pokles o 7,6 percentuálneho bodu v kontrolnej skupine oproti 9,6 percentuálneho bodu v obciach so štatútom NRO.V roku 2017 mali obce v NRO možnosť získať tiež regionálny príspevok. Podľa výsledkov štúdie zmena regionálneho príspevku o 100 eur na obyvateľa obce vyvolá pokles miery nezamestnanosti o dodatočných 0,4 percentuálneho bodu. Priaznivý dosah regionálneho príspevku kontrastuje s výsledkom pre Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), ktoré podľa analýzy nemajú štatisticky signifikantný dosah na nezamestnanosť.uvádza tlačový odbor.Ku koncu roka 2017 bol 15 okresom s vysokou a pretrvávajúcou nezamestnanosťou udelený štatút NRO. Vláda sa zaviazala ekonomicky stimulovať tieto okresy, aby klesla nezamestnanosť, a v tejto súvislosti prijala pre každý z týchto okresov špecifický akčný plán.Zvýhodňovanie NRO by malo mať viacero foriem. Obce v týchto okresoch majú prístup k technickej podpore s cieľom skvalitniť administratívne kapacity. Ďalej je to možnosť získať regionálny príspevok z rozpočtovej kapitoly ÚV SR. Ten by mal podporovať tvorbu nových pracovných miest a pomáhať v hľadaní práce dlhodobo nezamestnaným, ako aj zabezpečiť prioritný prístup k projektom financovaným z európskych fondov a z regionálnej investičnej pomoci.