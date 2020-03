Priebeh parlamentných volieb vraj nebol v poriadku, Harabin zvažuje podnet na ústavný súd

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

4.3.2020 - Líder strany Vlasť Štefan Harabin zvažuje podnet na Ústavný súd SR v súvislosti s parlamentnými voľbami, ktoré sa konali 29. februára. Bývalý sudca to uviedol na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti, pretože jeho strana vo voľbách nezískala ani tri percentá hlasov.„Zvažujeme ústavnú sťažnosť na priebeh volieb. Množia sa totiž správy o tom, že priebeh volieb nebol v poriadku a nie sme sami, ktorí to tvrdia. Kontaktujú nás znechutení voliči strany a prichádzajú so svedectvami o tom, že volebné lístky a v konečnom dôsledku výsledné počty hlasov mali byť manipulované rôznymi spôsobmi. Mnohým chýbajú preferenčné krúžky, iní nám zasielajú fotky s porušenými plombami na urnách pre nepoužité volebné lístky a na pochybenia sa sťažujú aj voliči zo zahraničia. Dokonca, že boli zámerne znižované počty hlasov odovzdaných strane Vlasť a aj fyzicky likvidované lístky s číslom 17,“ uviedol Harabin.„Pochybností je teda viac než dosť. Ak máte dôvodné podozrenie alebo konkrétne dôkazy o manipulácii, prosíme vás, urýchlene kontaktujte stranu Vlasť,“ dodal Harabin.