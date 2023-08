Prielom Ukrajincov môže podľa experta nastať kedykoľvek, ministerstvo obrany však robí jednu obrovskú chybu

Chýbajúce drony a delostrelecká podpora

Prielom je len otázkou času

Rusi sú otroci a vzbura nehrozí

4.8.2023 (SITA.sk) - Vzhľadom na množstvo času, ktorý mali Rusi na prípravu obrany, si ukrajinské jednotky počas dvojmesačnej protiofenzívy počínajú celkom dobre. V rozhovore pre ukrajinský web gazeta.ua to povedal britský vojenský expert Glen Grant.„Prelomiť nepriateľské línie a posunúť sa vpred, to nie je ľahká úloha. Nie sú tak dobre vybavení, ako by mohli byť. Chýbajú najmä drony a delostrelecká podpora. Ale najväčšou potrebou pozdĺž celej prednej línie je vzdušné krytie,“ vyhlásil Grant, ktorý vidí problém taktiež v koordinácii jednotiek.Podľa neho ukrajinské ministerstvo obrany robí chybu, keď všetko tají. „To neumožňuje spoločnosti získať adekvátne hodnotenie a pripraviť sa na to, čo ju môže čakať. Mali by byť voči svojim ľuďom takmer čo najotvorenejší. Pretože táto občianska spoločnosť nesie ťarchu vojny, robí hlavnú prácu podporou armády,“ dodal.Grant sa domnieva, že vzhľadom na tlak ukrajinskej armády na ruské pozície je otázkou času, kedy nastane prielom.„Ten je vždy možný v horizonte jedného dňa. Nevieme, ako sa nepriateľ skutočne cíti, aké má rezervy, koľko ich je a aká je kvalita síl, či je pred vami v zákope tri a pol unaveného vojaka alebo stovka regrútov a skúsených bojovníkov. Aby ste sa presvedčili na vlastné oči, musíte vstúpiť do zákopu,“ poznamenal a dodal, že prielom môže prísť náhle.„Vieme, že ukrajinská armáda vytvára tlak na ruské pozície. Som si istý, že prielom nastane,“ skonštatoval Grant, ale zároveň podotkol: „Ak olej natriete príliš tenko na celú prednú líniu, jednotky nemajú žiadnu silu. Na dosiahnutie prielomu je potrebná koncentrácia zdrojov.“V súvislosti s útokmi bezpilotných lietadiel na ruskom území tvrdí, že sú zamerané na „demoralizáciu Rusov“, ale „väčšina Rusov podporuje vojnu a verí propagande, že Ukrajina je stelesnením zla, kde 'zlí nacisti' zabíjajú ľudí“.„Nemyslím si, že má veľký zmysel trafiť do obchodného centra alebo nevojenských zariadení v Moskve. Podľa mňa to nie je veľmi racionálne využitie obmedzených ukrajinských vojenských zdrojov. Keď zasiahnu letiská, muničné sklady, ropné sklady, tak áno, ale Kremeľ alebo Moskva sú symbolické objekty.“Podľa Granta nemožno očakávať vzburu ruskej spoločnosti alebo vojakov ruskej armády voči režimu. „Rusi sú otroci. A sú nimi tak dlho, že nevedia žiť inak. Otroci nevidia zmysel vo vzbure. Ako otroci, ktorí sú bití a ponižovaní, sa vedia správať len takto. Bolo to v Čečensku, Gruzínsku, Sýrii, na Ukrajine,“ skonštatoval Grant.