Priemerná mzda v ČR presiahla 34.000 Kč, dve tretiny ju nedosiahnu

Praha 3. septembra (TASR) - Zvyšovanie platov v Česku pokračuje, tento trend sa nekončí ani s ochladzovaním ekonomiky. Od apríla do konca júna vzrástli mzdy medziročne o 7,2 % a prvýkrát tak prekonali hranicu 34.000 Kč (1311,78 eura). Aj naďalej však platí, že približne dve tretiny pracujúcich túto úroveň nedosiahnu.Ako uviedol server iDNES.cz, v 2. štvrťroku sa priemerná mzda podľa nových údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ) zvýšila na 34.105 Kč. To je o 2290 Kč alebo o 7,2 % viac než v rovnakom období minulého roka. Reálne, teda po odpočítaní inflácie, sa mzdy zvýšili o 4,3 %. Trh predpokladal, že rast miezd bude miernejší.Priemerná mzda vzrástla aj v medzikvartálnom porovnaní. Po očistení od sezónnych vplyvov sa v porovnaní so začiatkom roka zvýšila o 1,7 %. Hlavným ťahúňom rastu miezd bol štát, zhodli sa ekonómovia.komentoval vývoj analytik Raiffeisenbank Vít Hradil.Z jednotlivých sektorov ekonomiky si najviac polepšili zamestnanci v oblasti vzdelávania, kde rast dosiahol 11,4 %. Na druhej strane, dve tretiny zamestnancov platový priemer nedosiahnu. Väčšina ľudí sa skôr približuje k takzvanému mediánu, ktorý nezahrnuje mzdové extrémy, teda príliš vysoké či nízke mzdy.Medián zatiaľ nepokoril hranicu 30.000 Kč. Vzrástol o 6,9 % na 29.127 Kč. Zatiaľ čo u mužov dosiahol 31.764 Kč, v prípade žien bol 26.375 Kč.(1 EUR = 25,919 CZK)