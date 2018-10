Priemerná výška vyplácaných úrazových dávok rastie

Ilustračná snímka. Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Bratislava 25. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa vypláca z úrazového poistenia viaceré dávky, a to úrazový príplatok, úrazovú rentu, jednorazové vyrovnanie, pozostalostnú úrazovú rentu, jednorazové odškodnenie a niektoré ďalšie.Od januára do konca septembra bolo podľa hovorcu poisťovne Petra Višvádera vyplatených 98.958 takýchto dávok, najviac úrazových rent (64.518) a úrazových príplatkov (24.264). Priemerné výšky týchto dvoch najčastejšie vyplácaných dávok z roka na rok rastú, a kým v roku 2016 za prvých 9 mesiacov bola priemerná výška úrazového príplatku 142,54 eura, v roku 2018 to bolo už 161,66 eura. Pri úrazovej rente sa výška dávky zvýšila za dva roky z 306,71 eura na 312,47 eura.Za 9 mesiacov tohto roka vyplatila Sociálna poisťovňa aj 46 jednorazových vyrovnaní, 1610 pozostalostných úrazových rent, 36 jednorazových odškodnení, 7713 náhrad za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, 730 náhrad spojených s liečením či 23 náhrad nákladov spojených s pohrebom.Nárok na niektorú z úrazových dávok môže po splnení zákonných podmienok vzniknúť najčastejšie zamestnancovi v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania.