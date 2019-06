Priemerný Slovák ročne vyhodí 160 kg potravín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. júna (TASR) - Priemerný obyvateľ Slovenska ročne vyprodukuje viac ako 160 kilogramov potravinového odpadu, čo predstavuje hmotnosť dvoch veľkých chladničiek. Takmer každá desiata domácnosť dokonca potraviny vyhadzuje každý deň. Upozorňuje na to občianske združenie Free food, podľa ktorého však každý môže urobiť niečo preto, aby boli tieto čísla nižšie.odporúča stránka kampane Odpadlíci - Boj o prežutie, na ktorej občianske združenie spolupracuje so spoločnosťou Klarstein. Ďalším tipom je ukladať čerstvé potraviny do zadných častí chladničky a staršie vytiahnuť dopredu.Podľa "odpadlíkov" je tiež pri znižovaní potravinového odpadu dobré naberať si menej jedla. "radia.Ľudia tiež podľa stránky potraviny často vyhadzujú, pretože nerozlišujú dátumy minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby.vysvetľuje.Kampaň uznáva, že dodržiavať opatrenia proti plytvaniu jedlom môže byť náročné. Odporúča preto motivovať sa. "" zdôrazňuje.