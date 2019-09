Priemerný Slovák vyprodukoval za minulý rok takmer 500 kíl odpadu

Ilustračná foto. Foto: TASR - Daniel Veselský Foto: TASR - Daniel Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) - Priemerný Slovák v roku 2018 vyprodukoval 427 kg odpadu ročne, čo je presne o 100 kg viac ako pred desiatimi rokmi. Najviac odpadu na osobu sa vyprodukuje v Trnavskom, Bratislavskom a Nitrianskom kraji - viac než pol tony. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Wood&Company, ktorá vychádza z údajov Štatistického úradu SR.Najmenej komunálneho odpadu vyprodukovali v roku 2018 obyvatelia Košického a Prešovského kraja - približne 330 kg na obyvateľa. Oproti roku 2017 vzrástla produkcia odpadu v každom kraji, najvýraznejšie v Prešovskom, a to o 14 percent. Najmenej produkcia odpadu rástla v Košickom a Bratislavskom kraji.Za posledných 10 rokov sa najviac zvýšila produkcia komunálneho odpadu v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, a to o viac než 40 percent. Najmenší nárast analytici zaznamenali v Bratislavskom kraji, kde sa za desať rokov produkcia odpadu zvýšila o 12 percent.Bratislavský a Košický kraj podľa analytikov zhodnocujú odpad najekologickejšie. V týchto regiónoch sa zhodnotí viac než 60 percent komunálneho odpadu. Analytici za zhodnotenie považujú recykláciu, kompostovanie aj energetické zhodnotenie v spaľovni. Výsledky sú preto ovplyvnené tým, že zariadenia na spaľovanie odpadu sa nachádzajú iba v týchto krajoch.Skládkam sa naopak najviac darí v Prešovskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji, kde je miera skládkovania viac než 60 percent. V recyklácii Slovensko podľa analytikov zaostáva za ostatnými členmi Európskej únie. Miera recyklácie sa však zvyšuje a v roku 2018 dosiahla úroveň 38,1 percenta. Hranicu 40 percent prekročila v Trnavskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji.