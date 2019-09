Priemysel sa v júli čiastočne zotavil, napriek poklesu v autosektore

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 10. septembra (TASR) - Priemysel v SR sa v júli 2019 čiastočne zotavil, napriek pretrvávajúcemu poklesu v autosektore. Uviedol to v komentári k júlovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.spresnil.Priemysel podľa Koršňáka v júli zaznamenal rast aj napriek tomu, že kľúčové odvetvie slovenského priemyslu opäť nerástlo. Z celkového medziročného rastu priemyslu tak automobilový priemysel v júli ubral 1,32 percentuálneho bodu (p.b.).priblížil.Okrem automobiliek podľa analytika z rastu priemyslu výraznejšie opäť uberal aj petrochemický priemysel. Jeho produkcia sa v júli medziročne znížila až o 35,4 % a celkový medziročný rast priemyslu znížil o 1,17 p.b. V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi sa však pokles v sektore predsa len zmiernil a pravdepodobne ešte stále súvisel s plánovanou údržbou výrobných zariadení v Slovnafte, ktorá znižovala produkciu najmä v máji a júni. Dlhodobo červené čísla stále vykazuje hutnícky priemysel, ktorý zápasí s cyklickým spomaľovaním európskej ekonomiky, ale aj dlhodobými štrukturálnymi problémami v európskom hutníctve a silnou mimoeurópskou konkurenciou.Ako Koršňák informoval, priemysel na druhej strane stále prekvapivo ťahá nahor najmä dvojica silných exportných odvetví – výroba elektrických zariadení a výroba strojov, ktoré aspoň nateraz odolávajú cyklickému spomaleniu európskych ekonomík a slabnúcemu externému dopytu. Obe odvetvia si aj v úvode leta udržali silné dvojciferné dynamiky medziročného rastu produkcie, pričom dynamika rastu sa v oboch odvetviach dokonca ďalej zrýchľovala.Slovenský priemysel podľa Koršňáka bude musieť aj v najbližších mesiacoch zápasiť so slabnúcim externým dopytom. Predstihové ukazovatele nálad zatiaľ nenaznačujú skoré oživenie európskeho priemyslu, skôr naopak. Napriek slabším číslam v posledných dvoch mesiacoch analytik očakáva, že kľúčový automobilový priemysel by sa na jeseň mohol vrátiť k stabilnejšiemu medziročnému rastu.dodal Koršňák.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej k rastu priemyselnej produkcie v júli najviac prispela výroba elektrických zariadení, ktorá sa medziročne zvýšila o 36,8 %, nasledovaná výrobou strojov a iných zariadení s medziročným rastom 19,3 % a produkciou výrobkov z gumy a plastu (s rastom o 10,7 %). Na druhej strane, rast v priemysle v júli najviac brzdilo spracovanie kovov (medziročný pokles o 14,7 %) a výroba áut (pokles o 5,8 %).doplnila Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR v utorok informoval, že priemyselná produkcia v júli 2019 medziročne vzrástla o 2,8 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júli 2019 oproti júnu 2019 zvýšila o 0,7 %.