Priemyselná výroba v Španielsku v júli vzrástla, rast bol však polovič

Madrid 11. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Španielsku zaznamenala v júli prudké spomalenie rastu. Ten bol v porovnaní s vývojom v júni iba polovičný a zároveň najslabší za posledné štyri mesiace. Uviedol to v stredu španielsky štatistický úrad INE, ktorý zverejnil predbežné údaje.Priemyselná produkcia vzrástla v júli po úprave o sezónne vplyvy medziročne o 0,8 %. V máji aj júni zaznamenala rast na úrovni 1,6 %. Ekonómovia so spomalením počítali, očakávali však, že bude iba mierne a rast priemyselnej výroby dosiahne 1,5 %.Produkcia energetického sektora vzrástla až o 7,4 %, na druhej strane, produkcia kapitálových tovarov klesla o 2,2 %. Znížila sa aj výroba polotovarov, a to o 2 %.Na neupravenej báze sa priemyselná výroba v Španielsku vrátila v júli k rastu. Dosiahol 2,9 % po júnovom 1,9-percentnom poklese.Oproti predchádzajúcemu mesiacu priemyselná produkcia v júli po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy klesla, pričom tempo poklesu sa zdvojnásobilo. V júni pokles dosiahol 0,2 %, v júli predstavoval 0,4 %.