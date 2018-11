Priemyselné zväzy: Proces zamestnania cudzincov sa skráti a zjednoduší

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 7. novembra (TASR) – Proces zamestnávania cudzincov bude jednoduchší a rýchlejší. Tvrdí to Asociácia priemyselných zväzov (APZ), podľa ktorej sa konanie na cudzineckej polícii skráti minimálne o polovicu v prípade okresov s nedostatkom pracovnej sily.Asociácia za jednu z najdôležitejších zmien považuje práve skrátenie konania na cudzineckej polícii z 90 na maximálne 45 dní v prípade okresov s nedostatkom pracovnej sily.Novela zákona podľa APZ skrátila 90-dňovú zákonnú lehotu na vybavenie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účely zamestnania odo dňa jej podania na 30 dní. Nie však od momentu podania žiadosti, ale odo dňa doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzincom. O toto potvrdenie žiada cudzinecká polícia príslušný úrad práce.V zákone tak podľa asociácie chýbala zákonná lehota na vyžiadanie potvrdenia.priblížil generálny sekretár APZ Andrej Lasz. Ministerstvo práce zároveň podľa asociácie súhlasilo s pripomienkou, aby žiadateľovi odpadla povinnosť doložiť k žiadosti doklad o požadovanom vzdelaní pri neregulovaných povolaniach.APZ však upozornila na potrebu elektronického informačného systému, ktorý by umožnil napríklad elektronické objednávanie žiadateľov na príslušnom oddelení cudzineckej polície, kde by to mohlo mať podľa asociácie vplyv na čas čakania. Žiadateľ by tiež mohol mať lepší prehľad o priebehu a stave procesu a systém by tiež prepojil ministerstvá a úrady, ktoré vstupujú do procesu zamestnávania cudzincov, podotkla APZ.očakáva Lasz.