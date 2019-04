Priemyselný park vo Vranove na Topľou má prvého reálneho investora

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Vranov nad Topľou 11. apríla (TASR) – Priemyselný park Ferovo vo Vranove nad Topľou má prvého reálneho investora. Je ňou spoločnosť Ematech, s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom a servisom poľnohospodárskej techniky. Vo štvrtok tu pri tejto príležitosti slávnostne položili základný kameň jej budúcej prevádzky.Podľa riaditeľa spoločnosti Petra Matejoviča začínajú budovať obchodno-servisné stredisko, ktoré na podobnej báze fungovalo v neďalekej obci Sedliská v prenajatých priestoroch. Tie im už ale priestorovo nepostačujú. Pre vranovský priemyselný park sa rozhodli pre výhodnú dostupnosť. K aktuálnym piatim zamestnancom pribudnú ďalší, celkovo plánujú zamestnať do 20 ľudí. Hľadať ich chcú v okrese.Projekt na výstavbu prevádzky počíta s financiami okolo 480.000 eur. Hradiť ju budú z vlastných zdrojov. Chceli by ju otvoriť v októbri tohto roka. Riaditeľ poznamenal, že o pomoci v rámci akčného plánu neuvažovali, keďže nie sú výrobnou firmou.Podľa primátora mesta Jána Ragana tu bude síce vytvorených menej pracovných miest, napriek tomu je to dobrý začiatok.Spomenul napríklad firmu na výrobu zrubov či ďalšieho potenciálneho investora, ktorého zámerom by malo byť okrem iného spracovávanie použitých batérií.uviedol.Okresný súd vo Vranove nad Topľou totiž podľa jeho ďalších slov v tejto súvislosti rozhodol, že nájomná zmluva medzi touto firmou a mestom platí.ozrejmil s tým, že firma má naďalej záujem realizovať svoj zámer.Primátor reagoval aj na problém s distribúciou energií do priemyselného parku.zdôraznil. Dotkol sa aj témy usporiadania pozemkov, na ktoré od vlády v rámci akčného plánu žiadali financie. Tie sú už podľa Ragana vyčlenené.uviedol s tým, že to bude predmetom ďalších rokovaní.V rámci akčného plánu mesto požiadalo aj o financie vo výške približne 500.000 eur na výstavbu vlastnej haly, ktorú by prenajímali potenciálnym zamestnávateľom.spomenul s tým, že vzniknúť by mala v priebehu dvoch rokov.Zelený priemyselný park vznikol vo Vranove nad Topľou v roku 2008. Jeho rozloha je 16 hektárov. Od jeho výstavby sa uskutočnilo medzi mestom a potenciálnymi investormi množstvo rokovaní. Hovorilo sa okrem iného o strojárskom, stavebnom či drevospracujúcom priemysle, ale aj o výrobe liehu z obilnín či nábojov, tiež o mäsokombináte. Doteraz bol však prázdny.