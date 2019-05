Prieskum: 56 % Rakúšanov nevie, že cez holokaust zahynulo 6 mil. židov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 2. mája (TASR) - Rakúšanom chýbajú základné vedomosti o holokauste, a to i napriek tomu, že koncentračný tábor Mauthausen sa nachádzal neďaleko rakúskeho mesta Linz a niektorí z hlavných páchateľov zločinov holokaustu boli občania Rakúska. Vyplýva to z nového prieskumu verejnej mienky organizácie Jewish Claims Conference (JCC), ktorý bol zverejnený vo štvrtok, informovala agentúra AP.Viac ako polovica (56 percent) respondentov nevedela, že počas holokaustu zomrelo približne šesť miliónov židov. O tom, že zabitých boli dva milióny židov alebo dokonca menej, je presvedčených 36 percent opýtaných.Hoci výsledky prieskumu zodpovedajú predošlým dvom, ktoré boli vykonané v USA a Kanade, podľa Grega Schneidera z JCC sú o to prekvapivejšie, že ide o Rakúsko, ktoré sa na holokauste priamo podieľalo.Výsledky prieskumu boli zverejnené v čase pretrvávajúcich obáv z politiky protiimigračnej, krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), ktorá je súčasťou koaličnej vlády premiéra Sebastiana Kurza z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). V povojnovom období viedli FPÖ bývalí nacisti.Hoci sa strana oficiálne od svojej minulosti dištancovala, rétorika jej členov aj naďalej evokuje éru nacizmu. Minulý týždeň napríklad musel zo svojej funkcie odstúpiť Christian Schilcher — zástupca starostu mesta Braunau am Inn, kde sa narodil nacistický vodca Adolf Hitler. Stalo sa tak po tom, ako v miestnych novinách zverejnil báseň, v ktorej migrantov prirovnal k potkanom. V ére nacizmu si podobné označenia vyslúžili od nacistov i židia.Predseda FPÖ a vicekancelár Heinz-Christian Strache vyvolal cez víkend pobúrenie svojím vyhlásením, že jeho strana bojuje proti "veľkej výmene" pôvodného obyvateľstva. Tento termín, ktorý často používajú európske krajne pravicové skupiny, totiž pripomína i terminológiu obdobia nacizmu.V apríli sa FPÖ navyše dostala do pozornosti verejnosti za svoje väzby na nacionalistické hnutie identitárov, ktoré prijalo finančný dar od Austrálčana Brentona Tarranta, ktorý v dvoch novozélandských mešitách zastrelil 50 ľudí a ďalšie desiatky zranil.V prieskume JCC vyjadrilo podporu strane FPÖ 43 percent Rakúšanov. Rovnaký počet opýtaných s ňou naopak nesúhlasí. Strany typu FPÖ považuje za vlastenecké 36 percent ľudí, zatiaľ čo 42 percent si myslí, že sú nacionalistické a xenofóbne.Prieskum na vzorke 1000 dospelých so štatistickou odchýlkou približne 3,1 percentuálneho bodu prebiehal od 22. februára do 1. marca.