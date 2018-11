Prieskum: Ako vedia Slováci ušetriť peniaze.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. novembra (TASR) - Slováci sú vo všeobecnosti vynaliezaví, často aj pohodlní a väčšina z nich sa snaží pri každodenných výdavkoch ušetriť aspoň nejaké drobné. Tretina dospelých ľudí na Slovensku preto pravidelne používa rôzne vylepšenia, triky, vychytávky či inovácie. Ďalších vyše 50 % ich využíva aspoň občas. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Home Credit.komentuje výsledky prieskumu manažér zákazníckej spokojnosti spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský. Podľa neho vychytávky a inovácie Slováci najčastejšie využívajú pri nakupovaní, čo v prieskume uviedli takmer dve tretiny respondentov. Ide tu hlavne o využívanie zľavových portálov, porovnávačov cien alebo rôznych služieb, ako je napríklad nakupovanie online či dovoz potravín priamo domov.Skoro štyridsať percent ľudí používa vylepšenia v domácnosti, hlavne pri domácich prácach alebo pri využívaní praktických úložných priestorov. Len o niečo menej Slovákov používa zlepšenia a inovatívne riešenia pri šetrení energiami alebo pri cestovaní. Ďalšia skupina ľudí zase používa vylepšenia na skrášlenie okolia svojich domov, v záhradách či pri starostlivosti o svoje zdravie, či už ide trebárs o domáce recepty alebo vlastné návody na chudnutie.Viac ako polovica Slovákov používa aj svoje vlastné originálne vylepšenia najrôznejšieho zamerania. Ide hlavne o jedinečné kreatívne nápady, ako si niečo doma vyrobiť alebo upraviť svojpomocne. Taktiež sú to ich odskúšané postupy, ako využívať rôzne zľavy, kupóny a zákaznícke karty. Majú aj vlastné metódy, ako sa efektívne starať o domácnosť, kontrolovať si výdavky, alebo ako sa obmedzovať pri zbytočnom míňaní peňazí.Respondenti uviedli konkrétne napríklad aj to, že nakupovať odporúčajú zásadne tesne pred výplatou alebo kupovať menej vecí, ale zase kvalitnejších.uzatvára Zborovský.