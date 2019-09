Prieskum: Až 84 % rodičov sa obáva o online bezpečnosť svojich detí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Až 84 % rodičov sa obáva o bezpečnosť svojho dieťaťa, keď je online. Veľmi znepokojivým zistením je, že v priebehu ich celého detstva sa s nimi rodičia o téme online bezpečnosti rozprávajú v priemere len 46 minút. Viac než polovica opýtaných (58 %) sa dokonca tejto téme venuje menej než pol hodinu. Vyplýva to z globálneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť Kaspersky realizovala prieskumná agentúra Savanta.Téma ochrany súkromia a bezpečnosti detí v online priestore sa stáva jednou z najväčších obáv rodičov. Podľa prieskumu má vyše 9 z 10 detí vo veku 7 až 12 rokov na svete k dispozícii smartfón či tablet, resp. iné zariadenie s pripojením na internet. Dvaja z troch rodičov (64 %) súhlasí s tvrdením, že ich deti trávia v online prostredí príliš veľa času. Čo znamená nielen to, že svoje detstvo presedia pred obrazovkou namiesto toho, aby zažívali iné radostné momenty patriace k detstvu, ale aj to, že sú neustále vystavované rôznym potenciálnym rizikám.Podľa rodičov predstavuje pre deti najväčšie nebezpečenstvo škodlivý obsah násilného alebo sexuálneho charakteru (27 %), závislosť na internete (26 %) a prijímanie anonymných správ alebo obsahu, ktorý ich môže podnecovať k nevhodnej či násilnej činnosti (14 %).S cieľom znížiť potenciálne riziká a vysvetliť deťom nástrahy, ktoré na ne číhajú pri surfovaní na internete si 81 % rodičov myslí, že učiť deti o online bezpečnosti je spoločnou zodpovednosťou ako ich, tak aj škôl. No až 86 % rodičov súhlasí s tvrdením, že táto zodpovednosť by mala byť skôr na pleciach rodičov, nakoľko im deti vo všeobecnosti dôverujú viac, tvrdí prieskum.Rodičia si síce uvedomujú, že na nich leží bremeno usmerňovania svojich detí, no takémuto podstatnému rozhovoru či diskusii na tému online bezpečnosti dokopy nevenujú ani len hodinu času. Z prieskumu spoločnosti Kaspersky vyplýva, že je pre nich takýto rozhovor zložitý.Je zrejmé, že rodičia musia zvoliť osobnejšie postupy na vytvorenie bezpečnejšieho internetového prostredia pre svoje deti a robiť to dostupnými prostriedkami a spôsobmi, ktoré im túto debatu pomôžu začať.