Prieskum: Až 95 % Slovákov mení pneumatiky podľa ročného obdobia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Takmer všetci vodiči (95 %) pravidelne menia pneumatiky pred ďalšou sezónou, najčastejšie vlastnia dve sady diskov. V prieskume agentúry STEM / MARK pred nadchádzajúcou zimnou sezónou ani jeden respondent neuviedol, že by používal letné plášte po celý rok.Prieskum zrealizovali medzi vodičmi, ktorí sa starajú o výmenu plášťov na svojich vlastných vozidlách a zúčastnilo sa na ňom celkovo 500 Slovákov.Pri výmene pneumatík sú Slováci konzervatívni a veľmi si nepotrpia na striedanie rozmerov. Až 71 % účastníkov prieskumu používa rovnaký rozmer pneumatík počas letnej aj zimnej sezóny. Takmer 33 % respondentov odpovedalo, že si sady diskov menia sami. To potvrdzuje, že sú Slováci národom kutilov a neboja sa zapojiť do údržby svojho vozidla. Najviac sú to vodiči zo stredného Slovenska (necelých 42 %) a najmenej z Bratislavy (10,5 %).Podľa Juraja Ižvolta, riaditeľa divízie marketing Continental Barum, s.r.o., viac ako tri štvrtiny respondentov skladujú nepoužívané plášte doma. Napriek tomu, že väčšina servisov štandardne ponúka možnosť uskladnenia sezónnych pneumatík u nich, veľká časť ľudí túto službu nevyužíva. Najčastejšie uskladňujú pneumatiky doma vodiči na východnom (86 %) a strednom Slovensku (85,4 %).