Prieskum: Český premiér Andrej Babiš rozdeľuje spoločnosť

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 16. novembra (TASR) - Premiér Andrej Babiš podľa názoru väčšiny Čechov rozdeľuje spoločnosť a je v konflikte záujmov. Vyplýva to z bleskového prieskumu, ktorého výsledky v piatok podľa spravodajského servera Novinky.cz publikovala agentúra Median.Kladné body Babiš u ľudí zbiera napríklad za lepší výber daní alebo za zlepšenie ekonomickej situácie v krajine.S názorom, že Babiš rozdeľuje spoločnosť, vyjadrilo úplný alebo čiastočný súhlas 70 percent ľudí, ostaní s názorom nesúhlasili alebo uviedli, že nevedia odpovedať.To, že ako politik a podnikateľ je v konflikte záujmov, si myslí 69 percent respondentov, a to, že ovplyvňuje médiá, 62 percent opýtaných. O vplyve na médiá sa u Babiša hovorí najmä v súvislosti so skupinou Mafra. Tá je súčasťou koncernu Agrofert, ktorú Babiš previedol do zvereneckého fondu.Lepšie sa českému premiérovi darilo pri otázkach, či môže za pokles politickej kultúry, čo si myslí 42 percent ľudí, alebo či obmedzuje demokraciu - to si myslí 37 percent opýtaných.Kladné body Babiš zbieral za to, že sa vďaka nemu zlepšil výber daní, s čím súhlasí 62 percent respondentov, a že zlepšil ekonomickú situáciu krajiny, čo si myslí 58 percent opýtaných.Že obmedzil korupciu, si myslí 35 percent ľudí, opačný názor zastáva 50 percent respondentov.V prieskume Medianu odpovedalo 1015 respondentov vo veku 18 a viac rokov. Prieskum prebiehal v dňoch 14. a 15. novembra, teda po vypuknutí kauzy Babišovho syna v súvislosti s farmou Čapí hnízdo, v ktorom obaja čelia obvineniu z dotačného podvodu.Serveru Seznam Zprávy Andrej Babiš mladší povedal, že ho spolupracovníci jeho otca držali na ukrajinskom Kryme, anektovanom Ruskom. Taktiež uviedol, že k Čapímu hnízdu podpisoval nejaké dokumenty, nevedel však údajne, čo podpisuje. Premiér synove tvrdenia odmietol a označil ho za psychicky chorého.