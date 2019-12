Prieskum: Čo je najväčšou prekážkou v podnikaní mladých?

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. decembra (TASR) – Mladí ľudia vnímajú ako najväčšiu prekážku v podnikaní na Slovensku daňovo-odvodové zaťaženie. Nasledujú administratívne a registračné povinnosti a na treťom mieste sú časté zmeny v legislatíve. Vyplýva to z prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), ktorý bol realizovaný v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA). Na výročnej konferencii SBA to uviedol Ján Solík, predseda ZMPS.Prieskum zameraný na prekážky v podnikaní mladých ľudí bol realizovaný s odstupom troch rokov, pričom na prvých troch miestach sa poradie nezmenilo.priblížil pre TASR Solík.Prieskum poukázal aj na to, že už aj mladí podnikatelia pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a majú problém s jej cenou. "skonštatoval.Druhým problémom boli mentori, pričom nájsť mentora je podľa prieskumu problematickejšie pre podnikateľa, ktorý chce expandovať do zahraničia, podnikať vo veľkom a potrebuje špecifickú expertízu.Mladí ľudia podľa neho majú dva špecifické nedostatky." poznamenal s tým, že ak nemajú za sebou kariérnu stopu, tak im chýbajú tieto dve veci, ktoré sú z pohľadu rozvoja firmy pomerne dôležité.Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1000 mladých podnikateľov, ktorá zodpovedala štruktúre mladých a stredných podnikov na Slovensku. Jediným špecifikom bol vek zakladateľa alebo majiteľa, ktorý bol do 40 rokov a dve tretiny vzorky do 30 rokov.