Prieskum: Deti na základnej škole priemerne dostávajú 21 eur mesačne

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) - Čím sú staršie, majú viac financií. Prvý mobilný telefón pritom majú už ako šesťročné. Ukázal to najnovší prieskum Slovenskej sporiteľne, v ktorom banka zisťovala finančné správanie detí a mladých ľudí.Príjem detí a mladých ľudí závisí od ich veku a stupňa štúdia. Priemerný mesačný príjem žiakov prvého stupňa základnej školy je 14 eur, u žiakov druhého stupňa je to už 27 eur a stredoškoláci majú mesačne v priemere 78 eur.priblížila analytička sporiteľne Lenka Buchláková.Najviac informácií o financiách pritom deti získavajú od rodičov, s ktorými sa o peniazoch rozpráva osem z 10 detí a mladých. Ďalším významným zdrojom je kamarát či spolužiak. Rozhovory o financiách sú však častejšie až na druhom stupni základnej školy.upozornila Buchláková.Deti najčastejšie získavajú peniaze od rodičov, a to buď formou pravidelného alebo nepravidelného vreckového, či odmeny za domáce práce. Zdrojov je však viacero. Druhým najčastejším zdrojom sú starí rodičia. Uviedlo to 60 % detí a mladých.doplnila Buchláková. Každým rokom sa pritom posúva vek založenia si prvého účtu v banke.podotkla Buchláková.Vek vplýva aj na to, na čo najčastejšie deti svoje financie míňajú. Malé deti peniaze utrácajú najčastejšie na sladkosti, hračky, ale aj na kupovanie hier z internetu. Deti na druhom stupni míňajú napríklad na zábavu s kamarátmi, ale aj na oblečenie a topánky. Jedna tretina žiakov základnej školy si odkladá peniaze bez presne určeného cieľa, veľká časť stredoškolákov si zase peniaze šetrí na leto a cestovanie, auto, ale aj na vlastné bývanie.Prieskum bol zameraný i na to, kedy deti dostanú prvý mobil. Ukázalo sa, že na prvom stupni ho má až 63 % žiakov, na druhom stupni je to však už 95 % a na strednej škole sa bez mobilu žiaci nezaobídu vôbec.