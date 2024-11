Prieskum FinReportu ukázal, že najspokojnejších klientov má zdravotná poisťovňa Union

Sú ešte benefity dôležité?

4.11.2024 (SITA.sk) - "Síce je najmenšia, ale za to najlepšia" – to si myslia Slováci, ktorí v nezávislom prieskume FinReportu označili Union ako poisťovňu, s ktorou sú spokojní. Spomedzi jednotlivých poisťovní totiž najväčšiu spokojnosť deklarovali práve poistenci zdravotnej poisťovne Union (87,2 %), pričom na druhom mieste v tomto ukazovateli skončila Dôvera (84 %), a v prípade VšZP bolo spokojných len 65,2 %.Prieskum tiež ukázal, že Union zdravotná poisťovňa má najlepšiu komunikáciu s klientom. Spokojných je až 90 % respondentov. Nasledujú klienti Dôvery, ktorí sú spokojní v 88 % prípadov a VšZP so spokojnosťou na úrovni 73,67 %. "Je to pre nás veľmi potešujúci výsledok, nakoľko na komunikácii nám v Unione mimoriadne záleží. Pravidelne školíme našich kolegov na callcentre a na pobočkách, aby poistencom vedeli ochotne a najmä efektívne pomôcť a zdá sa, že sa to oplatilo. Určite v tom budeme aj naďalej pokračovať," hovorí Tomáš Kalivoda, riaditeľ komerčnej sekcie Unionu. Ako ďalej dodáva, pre každú poisťovňu sú názory jej klientov kľúčové v ďalšom nastavovaní procesov, pretože odzrkadľujú naplnené alebo naopak – nenaplnené potreby. "Iba tak sa môžeme ďalej zlepšovať a ďalej rásť," vysvetľuje T. Kalivoda. Union pritom získava nových klientov každým rokom - podľa FinReportu najmenšia zdravotná poisťovňa na trhu pribrala v priebehu posledných troch rokov najvyšší podiel novopoistených klientov (26,3 %).Z prieskumu FinReportu vyplýva, že takmer jedna tretina respondentov si vyberá zdravotnú poisťovňu na základe ponuky zdravotných benefitov. Ďalšia tretina opýtaných tvrdí, že sú pre nich rozhodujúce skúsenosti z minulosti a rovných 30 % účastníkov ankety povedalo, že sa rozhodli podľa odporúčaní rodinných príslušníkov a blízkych osôb. Len 8 % účastníkov ankety uviedlo iný ako jeden z týchto troch dôvodov."Iba v prípade zdravotnej poisťovne Union sa nadpolovičná väčšina (57 %) jej poistencov vyjadrila, že ich pri výbere motivovali ponúkané benefity, čo si vysvetľujeme tým, že sú skutočne lákavé," tvrdí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu. V prípade Dôvery to bolo 42 % opýtaných a v prípade VšZP menej ako 10 % respondentov. Štátna zdravotná poisťovňa však viac ťaží z odporúčaní rodiny (30,2 %) a najmä zo skúseností svojich klientov, ktoré nadobudli v minulosti (49 %).Do ankety FinReportu sa zapojilo spolu 2 040 respondentov. Z nich 42 % je poistených vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), 39 % je v zdravotnej poisťovni Dôvera a 19 % v Union zdravotnej poisťovni.Informačný servis