Prieskum: Generácia Y verí najviac RTVS, TA3 a portálu Aktuality.sk

ilustračná fotografia Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) – Ľudia z tzv. generácie Y, narodení medzi rokmi 1980 a 2000, dôverujú najviac televíziám RTVS a TA3 a webovému portálu Aktuality.sk. Okrem verejnoprávnej televízie a spomínaného portálu sledujú najčastejšie aj TV Markíza. Konšpiračné teórie považujú vo všeobecnosti skôr za nepravdivé. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Median SK.Pravdivosti správ RTVS dôverujú častejšie muži ako ženy, ale tiež tí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie. Podobne je to aj v prípade portálu Aktuality.sk, ktorému dôverujú o niečo viac muži a ľudia so stredoškolským vzdelaním. Častejšie muži a ľudia so základným vzdelaním najmä v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji dôverujú portálu Hlavnespravy.sk. Nízku dôveru má napríklad portál Topky.sk.Generácia Y sleduje najčastejšie médiá, ktoré sa dajú označiť ako mainstreamové. Verejnoprávnu RTVS a portál Aktuality.sk si vyberajú častejšie starší mileniáli, teda narodení v období rokov 1980 až 1990. Mladší, narodení od roku 1991 do roku 2000, si o niečo častejšie vyberajú TV Markíza. Sedem percent respondentov deklaruje, že sleduje portál Hlavnespravy.sk, dve percentá spomínajú periodikum Zem a vek a Sputnik news. Týmto médiám venujú svoju pozornosť narodení v rozmedzí rokov 1980 – 1990, ale tiež obyvatelia Banskobystrického, Žilinského a Trnavského kraja.Generácia Y nepovažuje vo všeobecnosti konšpiračné teórie za pravdivé. Ide o teórie, ktoré sa týkajú závažných rizík očkovania, chemtrails (konšpiračná teória o rozprašovaní chemických látok lietadlami) alebo spochybňovanie pristátia amerických astronautov na Mesiaci. Väčšia časť generácie považuje za nepravdivú aj teóriu o existencii UFO či teóriu o tom, že útoky z 11. septembra 2001 nariadila vláda USA. Avšak značná časť mileniálov ich považuje za pravdivé, častejšie ide o mužov a v prípade druhej teórie ide najmä o ľudí s vysokoškolským vzdelaním.Prieskum uskutočnila spoločnosť Median SK od 29. mája do 9. júna na vzorke 514 respondentov narodených v rokoch 1980 až 2000.