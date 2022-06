Prieskum GLAMI (Re)search odhalil (ne)vkus Slovákov

Dovolenkové zvyky Slovákov (ne)prekvapujú

Oficiálny začiatok leta na seba nechá ešte pár týždňov čakať, avšak príjemné teploty nás nútia siahať už teraz po letných kúskoch oblečenia. Tie až 29 % opýtaných žien začína nakupovať už v apríli a máji. Leto bude tento rok určite pestré aj vďaka móde. Dominovať mu budú pastelové farby rôznych odtieňov. Na tomto trende sa zhodlo 42 % respondentiek, pričom ďalších 27 % v lete preferuje najmä výrazné farby ako ružová, modrá či zelené tóny. Všetky vybrané kúsky však majú spoločného menovateľa, ktorým je pohodlnosť. Ako kľúčové kritérium pri výbere letného oblečenia uviedlo pohodlie viac ako polovica opýtaných žien. Preto neprekvapil výsledok preferencií konkrétnych módnych trendov. Až 55 % žien zvolilo športový pohodlný štýl. Nasleduje elegantný štýl, ktorý si zvolilo 31 % respondentiek, a minimalizmus, ktorý uprednostňuje 19 % z opýtaných. Skoro každá piata respondentka prieskumu Fashion (Re)search trendy nerieši a spolieha na zásoby svojho šatníka.Leto je čas nielen príjemných letných teplôt, ale aj zaslúženého oddychu. GLAMI zisťovalo aké zvyky majú Slováci pri balení sa na dovolenku a či sa potvrdzujú zaužívané stereotypy. Dovolenky sa nesú v znamení pohodlia a odpočinku a tak vyzerá aj obsah batožiny – potvrdilo to až 65 % opýtaných žien, ktoré balia prevažne tričká , krátke nohavice či tenisky . Viac ako tretina však myslí aj na fashion kúsky, ktoré v letných destináciách nesmú chýbať. Skoro polovica respondentiek však priznala, že si zabalia viac ako na dovolenke skutočne vynosia. Naopak až 42 % mužov tvrdí, že majú obsah batožiny dôkladne naplánovaný a využijú všetky kúsky. Ďalších 37 % však potvrdzuje opak a prikláňa sa k tvrdeniu žien.Prieskum GLAMI sa zameral aj na fenomén módnych prešľapov. Slovenky sa jednoznačne zhodli, že páni by mali konečne opustiť trend nosenia ponožiek v sandáloch. Až 62 % respondentiek to považuje za najväčšiu módnu katastrofu pánskych outfitov. Kritiku však zamerali aj do vlastných radov a z trendov, ktorým podľahli niektoré ženy, najviac zarezonovalo nosenie bielych ponožiek v čiernych topánkach. Tento retro trend sa opäť vrátil, no až 33 % opýtaných žien si myslí, že v dámskej móde nemá čo hľadať. Rovnako tak nosenie pančušiek v otvorených topánkach, či leopardie vzory. Tieto trendy by v dámskych šatníkoch zrušilo 29 % žien. Ako vnímajú módu muži? Na ženských outfitoch ich najviac vyrušuje leopardí vzor. Tento trend uviedlo 38 % Slovákov. Pri hodnotení vlastných prešľapov sa zhodli so ženami, až 53 % mužov uviedlo ponožky v sandáloch ako najhorší trend mužských outfitov. Napriek tomu, že móda je v posledných rokoch veľkorysá a nosí sa skutočne všetko, výsledky prieskumu potvrdzujú, že niektorým trendom je dobré vyhnúť sa. j Fashion (Re)search e dlhodobý výskumný projekt vyhľadávača módy GLAMI o stave slovenskej módnej e-commerce, založený na kontinuálnom zbere dát. Hlavným cieľom je lepšie porozumenie dynamike trhu módnej e-commerce. Tento výskum sa uskutočnil s počtom 2 543 slovenských užívateľov (79 % žien, 21 % mužov). Zúčastnili sa ho taktiež respondenti v krajinách: Čechy, Španielsko, Grécko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko a Estónsko. Zber dát sa uskutočnil v mesiaci apríl 2022.