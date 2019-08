PRIESKUM: Hnutie ANO zastavilo pokles, Piráti sú opäť pred ODS

Na archívnej snímke Andrej Babiš, predseda hnutia ANO. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 27. augusta (TASR) - Víťazom parlamentných volieb by sa v Česku v auguste stalo hnutie ANO so ziskom 29,5 percenta hlasov. Druhí Piráti by mali 14,5 percenta a tretia ODS rovných 13 percent hlasov.Do Poslaneckej snemovne by sa dostali aj predstavitelia ďalších šiestich strán, ktoré sú tam teraz zastúpené, vyplýva z najnovšieho prieskumu agentúry Median, o ktorom v utorok informoval spravodajský portál Novinky.cz.Hnutiu ANO sa podarilo zastaviť pokles z predchádzajúcich dvoch mesiacov a o jeden percentuálny bod si v porovnaní s júlom polepšilo. Piráti potvrdili svoj vzostupný trend, pričom mierne posilnila ODS.Strana Sloboda a priama demokracia (SPD) by dostala 8,5 percenta, sociálni demokrati (ČSSD) 6,5 percenta a komunisti (KSČM) šesť percent. So ziskom 5,5 percenta by zabodovala TOP 09 a po piatich percentách by malo hnutie STAN a takisto ľudovci (KDU-ČSL). Dve percentá prieskum agentúry Median prisúdil Zeleným a hnutiu Trikolóra.Volebná účasť by dosiahla 63,5 percenta.SPD v uplynulých mesiacoch pomaly oslabuje a momentálne sa pohybuje, píše Median. Výsledok ČSSD sa vrátil na hodnoty z júna a preferencie KSČM v poslednom čase mierne klesajú. Nie úplne isté šance na vstup do parlamentu majú TOP 09, STAN a KDU-ČSL, ktorých podpora sa pohybuje na úrovni zhruba piatich percent.Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil od 27. júla do 26. augusta a zapojilo sa doňho 1081 respondentov.