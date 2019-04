Prieskum hotelov a reštaurácií: Koľko vyhadzujú potravín?

Ilustračná snímka. Foto: Facebook Foto: Facebook

Bratislava 16. apríla (TASR) - Na Slovensku je stále veľa hotelov a reštaurácií, ktoré nesledujú množstvo vyhodených potravín a doteraz sa nestretli ani s termínom zero waste. Tvrdia síce, že odpad nejakým spôsobom triedia, väčšinou však len odvážajú kuchynský odpad, ale papier, plasty a iné obaly hádžu do košov spolu s ostatným odpadom. Ukázal to prieskum, ktorý si dal vypracovať veľkoobchod METRO na vzorke 300 svojich zákazníkov.komentuje výsledky prieskumu Anežka Kováliková, ambasádorka udržateľnosti veľkoobchodu.Termín zero waste medzi prevádzkami tiež nie je veľmi známy, až 64 % z nich sa s ním nikdy nestretlo. Napriek tomu oslovení respondenti uvádzajú, že odpad triedia, pozitívne stanovisko poskytlo až 90 % z nich. Najčastejšie prevádzky odvážajú kuchynský odpad a triedia použitý olej, no možností na zodpovedné správanie voči prostrediu je ďaleko viac.uvádza Petra Csefalvayová z Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku (INCIEN).Prieskum poukázal aj na prevádzky, ktoré si sledujú množstvo vyhodených potravín – je ich 42 %. Vyše polovica z nich vytvorí mesačne do 100 kilogramov odpadu, 14 % z oslovených prevádzok má dokonca kompostér.Firmy, ktoré podnikajú kroky smerujúce k udržateľnosti priznávajú, že im toto správanie prináša zvýšené nároky na financie a často by potrebovali pomôcť a poradiť. Až 57 % z oslovených prevádzok má dodatočné náklady spojené s triedením odpadu a 89 % by privítalo podporu vo forme konzultácií.Veľkoobchod v spolupráci s INCIEN a Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov pripravilo Memorandum o dodržiavaní zero waste princípov. Memorandum sa snaží upozorniť na to, ako ľudia zaobchádzajú s potravinami. Preto vytýčilo päť základných princípov, ktoré sú pri zmene dôležité. Patria sem: rešpektovanie človeka a jeho zdravia, využívanie kvalitných potravín od lokálnych výrobcov, šírenie potravinovej solidarity, rozumné zaobchádzanie s potravinami vrátane recyklácie a kompostovania.