Prieskum: Každý desiaty eurovolič podporuje krajnú pravicu

Berlín 26. apríla (TASR) - Každý desiaty európsky volič je presvedčeným stúpencom krajne pravicových strán, vyplýva z prieskumu uskutočnenom v 12 členských štátoch Európskej únie, ktorý v piatok zverejnila medzinárodná spoločnosť YouGov. Prieskum bol zrealizovaný pre nemeckú nadáciu Bertelsmann, informuje tlačová agentúra DPA.Prieskumom, ktorý prichádza pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu, sa zistilo, že s pravicovo-populistickými alebo krajne pravicovými stranami sa pozitívne identifikuje 10,3 percenta voličov. Ide o najvyššiu bilanciu zo všetkých samostatných politických skupín. S radikálnou ľavicou sa pozitívne identifikuje 6,2 percenta voličov, kým so zelenými 4,4 percenta.Extrémistické strany však zároveň mali aj najvyššie negatívne hodnoty; radikálnu pravicu odmieta 52,8 percenta voličov, zatiaľ čo radikálnu ľavicu by nikdy nevolilo 52,2 percenta respondentov.povedal spoluautor predmetnej štúdie Robert Vehrkamp.Prieskum všeobecne odhalil omnoho vyššie negatívne hodnoty než pozitívne, čo podľa DPA naznačuje, že väčšina obyvateľov EÚ bude hlasovať skôr proti niekomu než za konkrétne politické hnutie.Celkovo iba 6,3 percenta opýtaných uviedlo, že majú pozitívnu politickú identifikáciu, kým 48,8 percenta respondentov označilo určitú stranu, ktorú by "nikdy" nevolili.Prieskumom sa však ukázalo, že o eurovoľby je vysoký záujem; k urnám hodlá ísť v máji 68 percent respondentov, pričom v Nemecku je táto štatistika na úrovni až 73 percent. YouGov oslovila v 12 členských krajinách EÚ celkovo 23.725 ľudí. Prieskum sa uskutočnil v januári tohto roka v Nemecku, Francúzsku, Grécku, Británii, Taliansku, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Švédsku, Dánsku, Španielsku a Maďarsku.prízvukoval Vehrkamp.Liberálne strany odmieta 50,7 percenta voličov, kresťanských demokratov alebo konzervatívcov odmieta 47,8 percenta voličov, zelených by nikdy nepodporilo 47 percent voličov a sociálnych demokratov alebo socialistov odmieta 42 percent voličov, vyplýva ďalej z prieskumu verejnej mienky.Podľa danej štúdie sú ľudia najprístupnejší extrémistickým stranám, keď cítia, že ich názory nie sú reprezentované hlavným prúdom.