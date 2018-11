Prieskum: Každý piaty Slovák hrá na niektorý hudobný nástroj

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 21. novembra (TASR) - Každý piaty Slovák hrá na niektorý hudobný nástroj, dve tretiny populácie nevedia spievať. Klavír a gitara sú v súčasnosti najobľúbenejšie hudobné nástroje. Pre nových muzikantov by boli zaujímavé aj bicie. To, že vie veľmi dobre spievať, si o sebe myslí len osem percent obyvateľov. Naopak, takmer dve tretiny populácie tvrdia, že spievať nevedia. Ukázal to prieskum agentúry Go4insight, ktorý realizovala na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov na prelome septembra a októbra.K hraniu na hudobný nástroj častejšie inklinujú mladší ľudia do 30 rokov, najčastejšie študenti stredných a vysokých škôl. Z hudobných nástrojov ovládajú najviac klavír a gitaru.spresňuje agentúra. Hru na ikonické slovenské ľudové hudobné nástroje ako fujara či drumbľa ovláda necelé jedno percento populácie. Z tých, čo vedia hrať na nejaký hudobný nástroj, sa takmer 22 percent považuje za začiatočníkov. Svoj hudobný nástroj ovláda na slušnej alebo až profesionálnej úrovni 42 percent opýtaných, ktorí hrajú na hudobný nástroj.uviedla agentúra. Polovica občanov Slovenska sa už na žiaden hudobný nástroj učiť nechce, pričom nevôľa rastie priamo úmerne s vekom. Až dve tretiny Slovákov tvrdia, že spievať skôr nevie. Sebakritickejší sú v tomto smere častejšie muži. Na druhej strane, osem percent obyvateľov Slovenska má pocit, že spieva veľmi dobre.podotkla agentúra.Podľa takmer 80 percent Slovákov je pre ľudí dôležité učiť sa hrať na hudobný nástroj, pretože to pozitívne rozvíja celú osobnosť človeka. Častejšie zastávajú tento názor vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Na druhej strane, až tretina Slovákov má dojem, že v súčasnosti už nie je nutné učiť sa hrať na nejaký hudobný nástroj, pretože hudbu je možné jednoducho vytvárať prostredníctvom softvéru v počítači alebo v aplikácii na mobilných zariadeniach.preukázal prieskum.