PRIESKUM: Len málo podnikateľov využije vyplácanie 13. a 14. platov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. októbra (TASR) - O vyplácanie zvýhodnených 13. a 14. platov v praxi nie je medzi firmami veľký záujem. Buď si to podnikatelia nemôžu dovoliť, alebo majú problém splniť podmienky nastavené v zákone. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre TASR dala vypracovať ČSOB, zúčastnilo sa ho 304 firiem.Od 1. mája tohto roka umožňuje Zákonník práce zamestnávateľom daňovo zvýhodnené vyplácanie 13. platu (dovolenkový plat) a 14. platu (vianočný plat) na dobrovoľnej báze. Definujú sa ako peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Postupne budú oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur. Podmienkou ale je, že budú musieť byť aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Táto legislatívna novinka vzišla z dielne koaličnej SNS.Prieskum medzi firmami ukázal, že takmer 62 % podnikateľov nevyužije možnosť vyplácania 13. platu spoločne so 14. platom zamestnancom. Túto možnosť využíva, resp. plánuje využiť 22,2 % firiem, ostatné zatiaľ nevedia.uvádza sa v prieskume. Finančná situácia je prekážkou v prípade 32,3 % firiem, nesplnenie zákonných podmienok v prípade 29 % firiem. Ako iný dôvod najčastejšie podnikatelia uviedli, že nemajú zamestnancov, prípadne, že odmeny vyplácajú priebežne.Ani z hľadiska veľkosti firmy a regiónu firmy možnosť vyplácania 13. platu so 14. platom skôr nevyužijú. Vyplatiť tieto odmeny plánuje 67 % firiem z oblasti profesijnej, vedeckej a technickej činnosti, len 20 % firiem z oblasti spracovateľského priemyslu, 50 % zo sektora výroby a rozvodu energií, 23 % firiem z oblasti stavebníctva či 20 % z oblasti veľkoobchodu a maloobchodu. Spomedzi krajov tieto odmeny neplánujú firmy najčastejšie vyplácať v Banskobystrickom, Nitrianskom, ale aj Bratislavskom a Košickom kraji.Na oslobodenie týchto platov od daní a odvodov musia byť splnené viaceré podmienky. Pri 13. plate bude musieť zamestnanec odpracovať vo firme nepretržite dva roky. Ak ide o pracovníka, ktorý odpracoval vo firme štyri roky, v decembri môže dostať 14. plat, ale podmienkou bude, aby dostal predtým aj 13. plat. Zákon presne definuje aj postupné daňovo-odvodové zvýhodnenie týchto platov v jednotlivých rokoch.Podľa odborníkov hlavným dôvodom, prečo záujem o tieto 13. a 14. platy nefunguje, je práve zlé nastavenie podmienok.vysvetlila daňová partnerka Grant Thornton Silvia Hallová.