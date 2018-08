Prieskum:Mladá generácia robí trend budovania kancelárskych priestorov

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 22. augusta (TASR) - Čisté stoly, kde zamestnanci nemajú fixné pracovné miesto, či zdieľané kancelárie, v ktorých si firma prenajme kreslá, niekoľko kancelárií alebo celú zasadačku len na obdobie, na ktoré ich v danom momente potrebuje. Práve tento spôsob pracovného života, ktorý búra stereotypy a mení od základov realitný trh s prenájmom kancelárií, sa vo veľkej miere udomácňuje aj na Slovensku.Dôvodom je rýchly spôsob života, technológie ako nutnosť a obľuba v takzvaných „zdieľaných“ veciach. Tento trend je dôležitý najmä pre mladých ľudí - mileniálov. Ich pracovné návyky sa menia a firmy im začali prispôsobovať aj prostredie. Ukázal to prieskum spoločnosti Regus.Generácie Y a Z, teda mileniáli, budú podľa štatistík koncom roka 2020 tvoriť polovicu pracovnej sily. Ich pracovné návyky a striktné požiadavky na zamestnávateľov sa v posledných rokoch odrazili na trendoch v pracovnom prostredí. Firmy menia zabehnuté spôsoby a viac ako polovica zamestnancov vo firmách dnes trávi mimo kancelárie, alebo prácou na diaľku minimálne 2,5 dňa v týždni. V tomto rýchlo meniacom sa pracovnom prostredí zohrávajú hlavnú úlohu komunikačné technológie. Potvrdzuje to aj prieskum „The workplace revolution“ (Revolúcia v pracovnom prostredí) skupiny International Workplace Group, pod ktorú patrí spoločnosť Regus, medzinárodný poskytovateľ zdieľaných kancelárií.Mileniálov sa v prieskume pýtali, aké kritériá zohľadňujú pri výbere zamestnávateľa. Z odpovedí vyplýva, že si zamestnanie vyberajú podľa kvality technologického vybavenia, ktoré im firma ponúka. Chcú byť totiž online 24 hodín denne sedem dní v týždni. A keďže tak fungujú v osobnom živote, byť neustále online im neprekáža ani v tom pracovnom. Od zamestnávateľa tiež očakávajú flexibilitu, multifunkčné zázemie, príjemné priestory, ekologické riešenia a servis „all inclusive“.hovorí Karel Pelán, country manager globálnej spoločnosti Regus pre Českú republiku a Slovensko.Aj napriek tomu, že väčšina mladších ľudí v prieskume uvádza, že klasický home office, teda práca z domu, nie je pre nich atraktívna, veľa firiem tento štýl práce neustále predostiera ako benefit pre svojich zamestnancov. No napríklad až 45 % z tých, ktorí si ho vyskúšali, po čase zhodnotili, že pri práci z domu sa nevedia dlhodobo sústrediť, 29 % tvrdí, že ich rušia bežné zvuky domácnosti a nie sú schopní oddeliť pracovnú a súkromnú časť dňa.Zároveň až 22 % sa zhoduje na tom, že majú doma slabé internetové pripojenie. Priznávajú, že je pre nich kľúčová sloboda, ale nechcú sedieť doma. Chcú sa socializovať. A to im pravidelná práca z domu neumožňuje."Súčasný trend v dopyte po kancelárskych priestoroch je jasný. Zamestnanci chcú flexibilitu a multifunkčnosť. Kancelárie musia mať veľmi veľa denného sveta, musia byť farebné, ekologické a čo najmenej zdraviu škodlivé. Zamestnanci chcú byť slobodní, potvrdil náš prieskum, no zároveň im nevadí byť neustále online. Rastúci dopyt po flexibilných kanceláriách sme zaznamenali aj na Slovensku. K našim trom už zabehnutým centrám tak onedlho pribudne štvrté. V septembri 2018 otvoríme v bratislavskom Polus Tower II nové priestory so zdieľanými kanceláriami," uzatvára Pelán.