Prieskum: Mobil slúži aj na vyhnutie sa kontaktu s ľuďmi

Bratislava 9. októbra (TASR) - Mobilné zariadenia s pripojením na internet sa stávajú nevyhnutnými pre udržanie kontaktu s blízkymi ľuďmi, no mnohým slúžia tiež ako prostriedok na únik v rôznych spoločenských situáciách, napríklad, keď sa nechcú zapojiť do rozhovoru s inými osobami. Ukázal to prieskum spoločnosti Kaspersky Lab, ktorý potvrdil tento trend v správaní sa ľudí. Až tri štvrtiny respondentov pritom pripustili, že svoje zariadenie používajú, aby predstierali svoju zaneprázdnenosť, keď sa nechcú zhovárať s niekým iným, čo len dokazuje, že potreba ochrany mobilných zariadení je dôležitá za každých okolností.Pravdou je, že používanie mobilných zariadení umožňuje ľahšie sa vyhnúť nezáväzným rozhovorom alebo potrebe byť zdvorilý na ľudí. Prieskum uvádza, že 72 % ľudí siaha po svojom mobile, keď nevedia, ako sa v danej spoločenskej situácii zachovať. Mobil nie je voľbou iba pre ľudí, ktorí sa snažia vyzerať zaneprázdnene alebo sa chcú vyhnúť konverzácii. Až 46 % ľudí pripúšťa, že svoje mobilné zariadenia každodenne používajú len na zabíjanie času a 44 % ich denne používa ako prostriedok na rozptýlenie.Okrem toho, že mobilné zariadenia slúžia na chvíľkové rozptýlenie, sú tiež záchranným kolesom pre tých, ktorí pri plnení jednoduchých úloh v každodennom živote uprednostňujú nepriamy kontakt. V skutočnosti by takmer tretina (31 %) ľudí radšej vykonávala bežné aktivity, ako je objednanie taxíka alebo pýtanie sa na cestu, kam sa potrebujú dostať, prostredníctvom webových stránok a aplikácií, pretože je to pre nich jednoduchšie ako dohováranie sa s inou osobou.Neustále spoliehanie sa na mobilné zariadenia by sa stalo dôvodom paniky v momente, keď prestanú fungovať. Tretina ľudí sa obáva, že sa nebudú vedieť zabaviť, ak nemajú prístup k svojmu mobilnému zariadeniu a 12 % sa dokonca obáva, že nebudú môcť predstierať zaneprázdnenosť, ak ich zariadenie nebude fungovať.