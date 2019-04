Prieskum: Na Západ by emigroval jeden z piatich Rusov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 5. apríla (TASR) - Jeden z piatich Rusov tvrdí, že by opustil svoju krajinu, ak by mohol. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Gallup so sídlom vo Washingtone, o ktorom vo štvrtok informovala stanica Slobodná Európa.Podľa uvedeného prieskumu sa od roku 2014 minimálne strojnásobilo percento Rusov v produktívnom veku, ktorí by podľa vlastných slov boli ochotní odísť do zahraničia.Medzi respondentmi vo veku 15-29 rokov sa počet osôb pripravených emigrovať zvýšil zo 14 na 44 percent. U respondentov vo veku 30-45 rokov došlo k zvýšeniu zo siedmich na 22 percent.uvádza spoločnosť Gallup.Medzi faktormi, ktoré podľa nej stoja za negatívnym postojom mladých Rusov, je sklamanie z ekonomického a politického vývoja v krajine. Vyššie čísla potenciálnej migrácie by mohli urýchliť i pokles ruskej populácie.Väčšina nespokojných Rusov by emigrovala do štátov Európskej únie (40%), a to najmä do Nemecka (15%) vyplýva ďalej z prieskumu. Približne 16 percent z nich by si za svoju destináciu vybralo Severnú Ameriku, najmä USA (12%).