Prieskum: Najčítanejší je Nový Čas, najpočúvanejšie Rádio Expres

Bratislava 12. novembra (TASR) - Najčítanejším denníkom bol v 2. a 3. kvartáli roka 2018 Nový Čas, týždenníkom Plus 7 dní a mesačníkom Zdravie. Najpočúvanejším rádiom bolo Rádio Expres a najsledovanejšou televíziou TV Markíza. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu Market & Media & Lifestyle - Target Group Index (MML-TGI), ktorý od 2.4. 2018 do 16.9. 2018 robila na vzorke 4094 respondentov spoločnosť MEDIAN SK v licenčnej spolupráci s anglickou spoločnosťou Kantar Media.Nový Čas si udržal prvú pozíciu so ziskom 15 percent. Nasleduje denník Pravda (6 percent) a denníky Sme a Plus jeden deň, ktoré majú čítanosť na úrovni piatich percent. Denník Šport dosiahol čítanosť štyri percentá, kým Korzár a Hospodárske noviny majú čítanosť okolo troch percent.Najčítanejší týždenník Plus 7 dní číta podľa prieskumu približne sedem percent opýtaných. Druhý skončil týždenník Báječná žena so šiestimi percentami. Život a Nový Čas pre ženy majú po päť percent. Slovenka, Eurotelevízia a Katolícke noviny majú čítanosť asi tri percentá. Sieť týždenníkov Regionálne noviny (RegionPRESS) dosiahla čítanosť deväť percent a sieť Petit Press MY noviny šesť percent.Poradie mesačníkov, ktoré sú na Slovensku bežne dostupné, otvára časopis Zdravie so siedmimi percentami. Podobnú čítanosť má aj mesačník Záhradkár. Nasledujú Eva a EMMA s piatimi percentami. Ďalší je mesačník Nový čas Krížovky so štyrmi percentami.Najpočúvanejším rádiom bolo v 2. a 3. kvartáli 2018 Rádio Expres, ktoré počúva 19 percent opýtaných. Druhé skončilo Rádio Slovensko so 17 percentami a tretie Fun rádio s 11 percentami. Nasledujú Rádio Europa 2, Rádio Jemné, Rádio Vlna a Rádio Regina.Televíziu v pozorovanom období sledovalo takmer 3,5 milióna divákov. Najvyššie percento sledovanosti televíznych staníc dosiahla TV Markíza (40 percent). Za ňou nasleduje TV JOJ so sledovanosťou 31 percent a tretia je Jednotka s 22 percentami. Najvyšší podiel na trhu mala Markíza (32 percent), druhá je TV JOJ (23 percent) a tretia sa s 15-percentným podielom na trhu umiestnila Jednotka.