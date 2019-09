Prieskum: Najdôveryhodnejším politikom je Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) – Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je prezidentka Zuzana Čaputová. Za ňou nasleduje predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) a exprezident Andrej Kiska (Za ľudí). Najmenej zo zoznamu 15 politikov ľudia veria sudcovi Najvyššieho súdu SR a kandidátovi na prezidenta Štefanovi Harabinovi a predsedovi koaličného Mosta-Híd Bélovi Bugárovi. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza.Prezidentke Zuzane Čaputovej verí 56 percent opýtaných. O 10 percent nižšie sa nachádza premiér Pellegrini so 46-percentnou mierou dôvery a prvú trojicu uzatvára exprezident Kiska s 32-percentnou dôverou. Mieru dôvery vo výške 30 percent má poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý zo strany Spolu a prvú päticu najdôveryhodnejších slovenských politikov uzatvára predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár s 29-percentnou dôverou. Nasleduje šéf opozičnej SaS Richard Sulík s podporou 28 percent.Exministrovi vnútra a zdravotníctva Tomášovi Druckerovi, ktorý prichádza so stranou Dobrá voľba, predsedovi mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Michalovi Trubanovi a predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi (SNS) verí 27 percent opýtaných. O niečo nižšiu mieru dôvery vo výške 26 percent má predseda opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič.Jedenástym najdôveryhodnejším politikom je predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico s 25-percentnou mierou dôvery. Za ním sa nachádza s 23-percentnou mierou dôvery predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina. S 21-percentnou mierou dôvery sa umiestnil v prieskume predseda ĽSNS Marian Kotleba. Dôveru vo výške 18 percent má predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár. Pätnástym v rebríčku politikov a posledným v prieskume je sudca Najvyššieho súdu SR a neúspešný kandidát na prezidenta Štefan Harabin so 17-percentnou mierou dôvery.Prieskum realizovala agentúra Focus od 11. do 17 septembra na vzorke 1027 respondentov.