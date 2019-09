Prieskum: Nemeckí rodičia podporujú zákaz mobilov v školách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 25. septembra (TASR) - Tri štvrtiny nemeckých rodičov by podporili zákaz mobilných telefónov v školách. Ukázal to prieskum, ktorý v stredu zverejnil uznávaný týždenník Die Zeit.Prieskumsa uskutočnil v júni a júli medzi 1011 rodičmi, informovala agentúra DPA.Prieskum si objednala Nadácia Roberta Boscha v spolupráci s vydavateľom týždenníka Zeit. Okrem iného ukázal, že 76 percent opýtaných rodičov bolo za to, aby pre deti platil zákaz používať mobily v školách.V záveroch prieskumu sa spomína, že zákaz už minulý rok platil vo Francúzsku a na základe neho museli žiaci vypínať telefóny, keď vstúpili do priestorov školy.V Nemecku len spolková krajina Bavorsko zakazuje študentom používať mobily v školách, hoci sa už zavádzajú kroky na zmiernenie tohto obmedzenia, ktoré vstúpilo do platnosti v roku 2006.