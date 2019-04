Prieskum: Nepozornosť na cestách Slováci vnímajú, aj tak riskujú

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. apríla (TASR) – Slovenskí vodiči si uvedomujú riziká spojené s nepozornosťou za volantom. Stále viac sa však vystavujú nebezpečenstvu pre pripojené zariadenia. Rovnako tomu je aj na európskej úrovni. Konštatuje to Nadácia VINCI Autoroutes v súvislosti s výsledkami edície 2019 Európskeho barometra pre zodpovednú jazdu.Až 95 % vodičov na Slovensku považuje za nebezpečné posielať/čítať SMS správy alebo e-maily počas jazdy, 24 % to napriek tomu robí. Podobne je to aj v prípade európskych vodičov. Nepozornosť pritom považuje 93 % Slovákov za hlavnú príčinu smrteľných dopravných nehôd na cestách a za druhú hlavnú príčinu na diaľnici.Prieskum však zároveň ukázal, že používanie pripojených zariadení za volantom napreduje. Počas šoférovania telefonuje so systémom Bluetooth 45 % Slovákov a GPS nastavuje za volantom 39 %. V SR súčasne 26 % vodičov počas jazdy oznamuje ostatným udalosti cez smartfónové aplikácie alebo zariadenia na pomoc pri jazde. Na Slovensku pritom 9 % vodičov priznalo, že už malo, alebo takmer malo nehodu v dôsledku používania mobilného telefónu počas vedenia vozidla.Veľmi rozšírené zostávajú aj dopravné priestupky. Až 89 % slovenských, a tiež európskych vodičov priznalo prekračovanie rýchlostných limitov. Bezpečné vzdialenosti nerešpektuje 58 % Slovákov. Šoférovanie nad povoleným limitom alkoholu pripúšťajú 3 % vodičov v SR.Na európskych cestách zároveň podľa prieskumu rastú všetky druhy neslušnosti. Viac ako polovica slovenských aj európskych vodičov trúbi na tých, ktorí ich rozčuľujú. Mnohí tiež nadávajú ostatným vodičom. Až 84 % slovenských a rovnako tak európskych šoférov už malo strach z agresívneho správania iného vodiča. "Mnohí európski vodiči sa správajú za volantom agresívne, priveľmi sebavedome, či samoľúbo, akoby oslobodení od dodržiavania pravidiel cestnej premávky a obozretnosti. Záver je však neúprosný: počet obetí na cestách je najnižší práve v tých krajinách, kde je zodpovedné správanie najviac rozšírené," podotkla Bernadette Moreau, generálna delegátka Nadácie VINCI Autoroutes.Vo všetkých sledovaných krajinách sa ospalosť uvádza ako nehodový faktor na diaľnici v menšej miere. Slováci ju zaradili na tretie miesto. Viac ako polovica Slovákov sa podľa prieskumu domnieva, že jazdia rovnako dobre alebo lepšie, keď sú unavení, pretože dávajú väčší pozor. Slovenskí vodiči (47 %) priznali, že za volantom mávajú problémy s nepozornosťou alebo podráždenosťou v dôsledku nedostatku spánku, alebo jeho zlej kvality. Takmer tretina z nich navyše jazdí, aj keď cíti veľkú únavu.Prieskum uskutočnila organizácia Ipsos na vzorke 12.418 ľudí v jedenástich európskych krajinách s cieľom vyhodnotiť správanie a vnímanie Európanov za volantom. Zámerom je sledovať vývoj rizikového správania a osvedčených postupov s cieľom lepšie usmerňovať preventívne opatrenia v každej krajine.